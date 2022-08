Ally McBeal Sequel Series en préparation chez ABC

Cela fait deux décennies que Cage et Fish ont jugé une affaire devant les tribunaux, mais il semble que le cabinet d’avocats de Boston revienne enfin aux heures de grande écoute. Créé par David E. Kelley, la comédie dramatique juridique primée aux Emmy Awards Ally Mc Beal a joué Calista Flockhart dans le rôle-titre. Par date limite, le Frères soeurs L’actrice prépare son retour dans la salle d’audience avec une série de suites, qui est en début de développement chez ABC. En plus du retour supposé de Flockhart en tant que personnage principal de la série, le renouveau mettra en vedette un nouveau rôle principal, « une jeune femme noire qui rejoint le cabinet d’avocats de la série originale (ou son incarnation actuelle) tout droit sortie de la faculté de droit ».

Selon l’exclusivité Deadline, le Ally Mc Beal revival sera écrit et produit par Mixteest Karin Gist. La série suivra une jeune avocate noire « supposée être la fille de Renée Raddick, colocataire d’Ally McBeal (Flockhart) DA », interprétée par Lisa Nicole Carson dans la série originale. Alors que l’article de Deadline ne mentionnait pas si Carson revenait dans la série (après tout, Carson a surtout pris sa retraite après avoir été hospitalisée pour ses luttes contre le trouble bipolaire alors qu’elle jouait dans Ally Mc Beal), Flockhart aurait été approché pour revenir au rôle principal et à la production exécutive du suivi.

En tant qu’ancien avocat lui-même, David E. Kelley a utilisé son expérience pour devenir un écrivain et producteur à succès à Hollywood, connu pour créer des émissions comme Doogie Howser, M.D., Juridique de Boston, De gros petits mensonges, M. Mercedeset La pratique. Il a également créé et produit Ally Mc Beal grâce à son accord global avec 20th Television qui avait sa fonction David E. Kelley Productions comme un mini studio. Kelley est l’un des rares scénaristes à avoir créé des émissions qui ont été diffusées sur les quatre principaux réseaux commerciaux aux États-Unis.

Le producteur prolifique a déjà donné sa bénédiction pour le Ally Mc Beal série suite. Deadline rapporte que :

J’entends que Kelley a été mis au courant de l’idée et a donné sa bénédiction pour le suivi. Étant donné que la nouvelle émission se concentre sur un nouveau personnage qui est une femme noire, j’entends que Kelley a estimé qu’il n’était pas nécessaire et s’est gracieusement écarté par respect pour que Gist puisse raconter l’histoire de ce personnage. Il n’est actuellement pas prévu que Kelley soit impliqué dans la suite, ce qui Ally Mc Beal studio 20th Television, qui fait partie des studios Disney TV, produit. Gist sert de showrunner et de producteur exécutif à travers sa bannière de production, The Gist of It, aux côtés de la vice-présidente exécutive de la société, Claire Brown.