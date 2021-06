Allison Mack de Smallville s’excuse pour sa participation à NXIVM

L’actrice Allison Mack était auparavant connue pour sa participation à la série télévisée à succès « Smallville », jouant du début à la fin le rôle de Chloe Sullivan, l’une des meilleures amies de Clark Kent / Superman pendant son adolescence et pendant sa formation. héros puissant sur la planète.

Cependant, le nom Mack ne sera presque jamais associé à une autre production télévisuelle majeure. Ceci après que l’ancienne star de « Smallville » a été arrêtée en 2018 pour des liens avec l’affaire controversée de culte du sexe, inculpée de trafic sexuel, de complot de trafic sexuel et de complot de travail forcé.

Vous pourriez aussi être intéressé par: John Cena confirme son retour à la WWE, il ne sait tout simplement pas quand

NXIVM se présentait à l’origine comme une organisation de groupe d’entraide pour les femmes. Cependant, son leader Keith Raniere a créé au sein de la même organisation un culte sexuel appelé « Dominus Obsequious Sororium » (Master of Obedient Female Companions en latin), qui par l’extorsion, le chantage et la manipulation émotionnelle, Rainiere a exercé un contrôle sur les femmes qui faisaient partie de cette groupe, en apprenant à marquer leurs initiales dessus.

Les accusations contre Allison Mack indiquent qu’elle était chargée de recruter des femmes pour NXIVM sous la promesse de leur présenter des outils d’auto-assistance pour finalement tomber devant le culte secret de Raniere, étant son principal partenaire dans l’opération.

Un nouveau rapport du Hollywood Reporter note qu’Allison Mack a publié un document d’excuses, anticipant sa prochaine condamnation. L’actrice présente ses excuses aux victimes de NXIVM, notant qu’elle a été trompée par les enseignements de Raniere et qu’à l’époque elle était totalement dévouée à ses mandats.

« C’est la plus grosse erreur et le plus grand regret de ma vie. Je suis désolé pour vous qui avez été amené à NXIVM. Je regrette de ne jamais vous avoir exposé les pièges terribles et émotionnellement abusifs d’un homme tordu. Je suis désolé de vous encourager à utiliser vos ressources pour participer à quelque chose d’aussi horrible », dit Mack, qui reconnaît le poids de la culpabilité pour ses actes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Marilyn Manson accepte de se livrer à la police de Los Angeles

En 2019, Allison Mack a plaidé coupable à toutes les accusations dont elle était accusée, soulignant qu’elle assumait l’entière responsabilité de ses actes. Son procès était prévu pour le 30 juin 2021 et il pourrait encourir une peine allant de 15 ans à la prison à vie. Raniere a déjà été condamné à 120 ans de prison pour ses crimes.