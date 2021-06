Allison Mack condamnée à trois ans de prison pour trafic sexuel

L’impunité de Allison Mack Il a pris fin en avril 2018 lorsque la police de Brooklyn l’a arrêtée pour des délits de traite de femmes et pour avoir été membre de la secte sexuelle. NXIVM, jusqu’à ce moment peu connu. Et maintenant tu viens de recevoir trois ans de prison. Bien qu’il ait été supposé que la Cour des États-Unis, en charge du juge de ce district Nicolas Garaufis, pu lui accorder 15 ans de réclusion à perpétuité finalement sa peine se termina par cette peine moindre.

Mack était membre de NXIVM, une « organisation » située dans le comté d’Albany aux États-Unis, qui avait été créée par Keith Raniere, condamné à 120 ans de prison pour ses crimes. D’après ce qui a pu être vérifié dans l’enquête de la Justice, elle était présentée comme une sorte de groupe d’entraide ou d’association de commercialisation qui fonctionnait avec un système pyramidal, avec le seul objectif supposé d' »aider les gens ».

À la surprise de ses proches, Mack appartenait à ce culte. Il se consacrait au recrutement de femmes qui ont ensuite été torturées et maltraitées par Raniere, en même temps qu’il jouait dans la série. Petiteville. Après avoir été arrêtée, elle a plaidé coupable non seulement de trafic sexuel mais aussi de complot de travail forcé.

Avant d’être condamnée, l’actrice de Smallvile Allison Mack s’est excusée pour ses crimes avec la secte NXIVM

Allison Mack est devenue Chloe Sullivan à Smallville (Photo: Getty Images)



Ainsi, ces derniers jours, Mack a décidé de faire une déclaration publique dans laquelle il s’excuse d’avoir participé à ce culte sexuel pendant des années. On pense qu’il a été capturé par la secte en 2010 dans la ville de Vancouver, au Canada, lors du tournage Petiteville. Concernant le lien qu’elle avait avec Raniere, l’ancienne actrice a admis qu’elle croyait sa parole et qu’elle pensait qu’il pourrait créer une « meilleure version » d’elle.

« Je croyais, de tout mon cœur, que son mentorat me conduisait à être une version meilleure et plus éclairée de moi-même.. Je lui ai consacré ma loyauté, mes ressources et finalement ma vie. », dit dans une lettre qui a été diffusée sur le site Variété.

Et continue : « Cette période d’isolement a été la plus dévastatrice mais transformatrice de ma vie. En raison de la décision du tribunal de m’autoriser à rester confiné chez moi, j’ai eu l’opportunité d’être seul avec mes pensées. Cette opportunité m’a offert du temps et la force dont j’avais besoin pour affronter les parties les plus sombres de moi-même et accepter la douleur que mes actions ont infligée à tant de personnes que j’aime, ce qui est la raison de cette lettre. Il est maintenant de la plus haute importance pour moi de dire, du fond de mon cœur, que Je suis desolé« .

Mack peut être condamné à une peine allant de 15 ans de prison à la réclusion à perpétuité (Photo : Getty Images)



Il a également fait référence à ces personnes qu’il a trompées et qu’il a ensuite conduites à la secte. « Je suis désolé pour ceux d’entre vous que j’ai amenés à Nxivm. Je suis désolé de t’avoir déjà exposé aux plans terribles et émotionnellement abusifs d’un homme tordu. Je suis désolé de vous avoir encouragé à utiliser vos ressources pour participer à quelque chose d’aussi horrible. Je ne prends pas à la légère la responsabilité que j’ai dans la vie de mes proches et je ressens un grand poids de culpabilité pour avoir abusé de leur confiance, vous conduisant sur une voie négative « , Tenu.

L’exactriz est assigné à résidence et il est supposé qu’il le fera pendant un certain temps jusqu’à ce que sa peine commence, la prochaine 29 septembre. Au cours de ces années, Mack a coopéré à l’enquête menée par la justice américaine contre Raniere. En fait, il a partagé une clé audio qui a servi à le condamner à la réclusion à perpétuité et on pense que c’est la raison pour laquelle la Cour a décidé de réduire la peine de Mack.