Allison Mack condamnée à 3 ans pour crimes sexuels NXIVM : comment elle est passée de victime à auteur

L’ancienne actrice de « Smallville » Allison Mack a été condamnée à 3 ans de prison pour son implication dans NXIVM de Keith Raniere, une secte sexuelle se faisant passer pour une organisation d’entraide.

La condamnation de Mack met fin à des années de trafic sexuel, d’abus et de manipulation au sein de NXIVM.

En 2019, Mack a plaidé coupable à des accusations de racket pour son rôle dans la secte, qui consistait à recruter des «esclaves» féminines, à les inciter à avoir des relations sexuelles avec Raniere et à faire chanter les victimes pour les forcer à se conformer.

Pour sa part, Raniere a été reconnu coupable de trafic sexuel et d’autres accusations et condamné à 120 ans de prison l’année dernière.

Le rôle pervers de Mack dans la secte est un voyage troublant de victime à auteur, un voyage au cours duquel les crimes odieux qu’elle a infligés aux autres sont probablement le reflet de sa propre expérience.

Comment Allison Mack est devenue une victime et un agresseur dans NXIVM.

La descente de Mack dans NXIVM, passant d’une enfant star aux yeux de biche à un «maître» d’esclaves sexuels, a commencé en 2010 lorsqu’elle a été recrutée pour rejoindre le groupe. Elle a rejoint une période de malheur, demandant à Raniere de « refaire d’elle une grande actrice ».

Des images de leur première rencontre dans les docuseries « The Vow » montrent un Mack ému en train de se déchirer dans une conversation avec le chef de la secte. Il s’agissait d’un jeune de 23 ans clairement vulnérable qui cherchait un sentiment d’appartenance.

La psychologue et psychanalyste, Sandra E. Cohen, nous dit que la plupart des sectes commencent avec des personnes vulnérables qui sont la proie, même si ces personnes deviennent plus tard capables de s’en prendre aux autres.

« Une secte attire ses victimes parce qu’elles sont perdues, à la recherche de l’amour ou de quelque chose qui leur manque. Et un leader puissant et omniscient – ​​narcissique – a toutes les réponses qu’il n’a pas », dit-elle. « S’ils font tout ce qu’on leur dit, ils pourraient bien obtenir ce dont ils ont faim. »

Les crimes de Mack sont nés d’une haine de soi sadique.

Au sein de NXIVM, Mack est finalement devenu le chef d’un culte sexuel secret connu sous le nom de DOS, qui signifie Dominus Obsequious Sororium, ou Master Over Slave Women.

Mack aurait occupé le poste de « maître » le plus élevé avec seulement Raniere au-dessus d’elle, aurait recruté d’autres esclaves et organisé pour que les femmes soient marquées des initiales de Raniere à l’aide d’un stylo cautérisation chaud.

Le désir d’être aimé par Raniere a probablement poussé Mack à reproduire et beaucoup exacerbent même ses comportements dérangeants.

« Ceux du cercle, choisis par le chef, ont reçu un mécanisme puissant et irrésistible – dans ce cas un sadique – pour combattre tout doute, haine de soi, insécurité, soif d’amour, qu’ils amenés avec eux dans le culte », nous dit Cohen.

À bien des égards, l’abus des autres par Mack était une projection de sa propre expérience.

Cohen dit que le besoin de faire des victimes des autres est né d’un désir d’éviter de voir cela en soi.

« D’autres se prosterneront, d’autres seront esclaves de l’amour, d’autres seront ‘marqués » comme des indigents sans défense qui ‘feront n’importe quoi’ pour ‘l’amour’. » dit-elle. « Et ceux qui contrôlent, les agresseurs, croient inconsciemment qu’ils s’en sont sortis indemnes de ressentir ce genre de besoin vulnérable en eux-mêmes. »

Bien sûr, ce n’est pas une tentative d’absoudre ou d’excuser Mack.

Mack s’est abondamment excusée auprès de ses victimes dans une lettre adressée au tribunal, mais une survivante a insisté sur le fait que nous continuions à la considérer comme « une sociopathe diabolique, une menace pour la société et un danger pour des êtres humains innocents ». Un juge a également précisé que Mack avait « volontairement réduit en esclavage, déstabilisé et manipulé d’autres femmes ».

Mack a peut-être été impuissante face à certaines de ses insécurités qui la rendaient vulnérable à Raniere, mais cela ne signifie pas qu’elle est innocente de ses crimes.

Comme le souligne Cohen, « les comportements, la cruauté et la manipulation des autres ne sont pas inconscients, mais les raisons derrière les comportements le sont. »

Le statut simultané de Mack en tant que victime et auteur était, en un sens, un mécanisme de défense pervers et un moyen de prendre le contrôle dans une situation d’impuissance.

Comme le dit Cohen, « la peur ou la terreur, la vulnérabilité, les insécurités, la haine de soi, la honte, toutes les choses que l’agresseur-une fois-victime ne supporte pas de ressentir sont projetées dans la victime. »

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.