Allison Mack : Comment elle est arrivée à la secte NXIVM

Cette semaine Allison Mack a fait la une à nouveau parce qu’elle a finalement été condamnée à trois ans de prison pour les crimes de trafic sexuel et par conspiration du travail forcé en raison de sa participation active à la secte NXIVM, Fondé par Keith Raniere, qui a déjà été condamné à la réclusion à perpétuité avec 120 ans de prison pour ses crimes.

L’actrice de Petiteville était dédié au recrutement de femmes qui ont ensuite été torturées et maltraitées par ce sujet. C’était son complice direct. En fait, lorsque le juge du comté de Brooklyn Nicolas Garaufis lu sa phrase, elle soutenait qu’elle utilisait sa renommée pour tromper des dizaines de personnes qui croyaient en elle. C’est que le culte NXIVM s’est présenté comme une sorte de groupe d’entraide et avec les enchevêtrements de l’amélioration de soi, ils ont réussi à tromper des centaines de femmes.

Allison Mack : Comment elle est arrivée au culte du sexe NXIVM

Allison Mack est née en Allemagne en 1982 (Photo : Getty Images)



L’ancienne actrice de 38 ans est arrivée très jeune d’Allemagne avec sa famille et a passé pratiquement toute sa vie aux États-Unis. Après s’être intéressée à l’art et au théâtre, elle décide de tenter sa chance en tant qu’actrice et finalement reste dans un casting, à 18 ans, pour jouer Choe Sullivan, ami de Clark Kent, au Smallville, la série de Le CW Protagonisée par Tom Welling et qui a été diffusé de 2001 à 2011.

C’est au cours des dernières années de la fiction que Mack a commencé à se lier avec NXIVM, plus précisément dans 2010 pendant le tournage de certaines scènes de la série à Vancouver, Canada. Elle est arrivée par hasard et au fil du temps s’est de plus en plus impliquée dans la secte, jusqu’à ce qu’elle devienne la plus grande collaboratrice de Raniere dans ses crimes. C’est elle qui s’est chargée de trouver quels jeunes pouvaient y entrer et avec un discours plein de mensonges et de tromperies elle les a convaincus.

Elle a été condamnée à trois ans de prison pour trafic sexuel (Photo : Getty Images)



Elle n’était pas la seule dans le casting de Petiteville qui a eu des contacts avec NXIVM. L’actrice aussi Kristin Kreuk à cette même période. Cependant, après l’arrestation de Mack en 2017 à Brooklyn, l’interprète a admis s’être jointe à lui parce qu’elle supposait « qu’il s’agissait d’un groupe d’entraide », mais est ensuite partie.

Parmi les têtes de ce culte, en plus, Raniere et Mack était aussi une autre actrice nommée Nicky Clyne, avec qui le protagoniste de Petiteville il s’est marié en 2017 et a divorcé en 2020. Mais, sans aucun doute, celui qui a opéré avec le plus d’activité était Mack. A tel point qu’elle a mis de côté sa carrière d’actrice en n’apparaissant que dans certains rôles à la télévision et dans des séries Wilfred Oui Ce qui suit. En effet, en 2016, il voulait ouvertement recruter Emma Watson via Twitter. Les tentatives sans scrupules de Mack de tromper le protagoniste de Harry Potter commencé en janvier.

Photo : @allisonmack



« Nous sommes collègues et je suis impliquée dans un mouvement féministe puissant qui pourrait vous intéresser. J’aimerais discuter avec vous. », a écrit. Et en février, il l’a recontactée. « Je suis impliquée dans un mouvement de femmes dont j’aimerais beaucoup vous parler. Je pense que nous pourrions y travailler ensemble. Faites-moi savoir si vous voulez en parler. ».

Photo : @allisonmack



Après avoir été arrêté, Mack a plaidé coupable des crimes commis à NXIVM et a collaboré avec la justice pour finalement condamner Raniere à la réclusion à perpétuité. La peine de Mack pour être son alliée directe pourrait aller de 15 ans à la prison à vie, mais la Cour l’a condamnée à ne purger que trois ans. Avant d’être condamnée, l’ancienne actrice s’est excusée pour ses crimes et a déclaré dans un communiqué :

« En raison de la décision du tribunal de m’autoriser à rester confiné chez moi, j’ai eu l’opportunité d’être seul avec mes pensées. Cette opportunité m’a donné le temps et la force dont j’avais besoin pour affronter les parties les plus sombres de moi-même et pour accepter la douleur que mes actions ont infligée à tant de personnes que j’aime, qui est la raison de cette lettre. Maintenant, il est de la plus haute importance pour moi de dire, du fond du cœur, que je suis vraiment désolé « .