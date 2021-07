Allez ‘zaddy’ : Dictionary.com ajoute plus de 300 nouveaux mots

Le monde a beaucoup changé au cours de la dernière année – et, naturellement, notre vocabulaire aussi.

Dictionary.com a ajouté plus de 300 nouveaux mots et définitions à sa dernière mise à jour pour inclure une nouvelle terminologie et un nouvel argot.

« C’est une société compliquée et difficile dans laquelle nous vivons, et le langage change pour nous aider à y faire face », a déclaré John Kelly, rédacteur en chef de Dictionary.com, dans un communiqué de presse.

La pandémie de coronavirus (le mot de l’année 2020) peut lentement s’éloigner de sa position au premier plan et au centre de la plupart des conversations, mais ses impacts sont durables.

« Long courrier », « long courrier » et « long Covid » ont tous été nouvellement définis cet été.

Et les manifestations de l’été dernier à la suite du meurtre de George Floyd ont stimulé plusieurs initiatives de diversité dans tous les secteurs, inspirant de nouveaux acronymes.

Les mots DEI (diversité, équité et inclusion) ainsi que JEDI (justice, diversité, équité et inclusion) ont été ajoutés.

« Certains produits majeurs ont été renommés à la suite de critiques et d’examens des stéréotypes racistes évoqués par leurs noms d’origine », a déclaré Kelly. « Deux changements de ce type sont maintenant reflétés dans notre dictionnaire : Edy’s Pie (anciennement Eskimo Pie) et Tante Jemima (maintenant appelée Pearl Milling Company). »

Une distinction a également été faite entre « marginaliser », un mot précédemment défini, et « minoriser », un nouveau mot.

« Cette innovation terminologique cruciale, quoique subtile, encourage les gens à considérer l’appartenance à des groupes minoritaires non pas comme quelque chose d’intrinsèque ou d’immuable, mais comme une construction sociale – comme une réalité créée et maintenue par un groupe et vécue par un autre », a-t-il expliqué.

Les définitions des « codes noirs » et « Jim Crow » ont été mises à jour pour refléter l’année écoulée, tout comme la « règle à une goutte » – une classification sociale, codifiée dans la loi dans certains États au cours du 20e siècle, qui identifie les individus biracial ou multiracial comme Noirs s’ils ont une ascendance noire africaine connue, même d’un ancêtre noir de plusieurs générations.

« Dictionary.com a également élargi sa définition de » l’appropriation culturelle « pour tenir compte de l’adoption généralisée d’éléments culturels de tout petit groupe, y compris des groupes minoritaires ainsi que des sous-cultures au sein des groupes dominants. »

Comme les groupes raciaux et ethniques ont été la cible de violences cette année, la définition du « terrorisme » a également été élargie pour inclure « l’intimidation ou la coercition en instillant la peur ».

« Ce sont des sujets difficiles – et pour beaucoup, traumatisants. De plus en plus, diverses formes de médias alertent les utilisateurs d’un contenu dérangeant ou offensant avec un » avertissement de contenu,’ ou CW pour faire court. Ces deux termes, ainsi qu’une nouvelle entrée pour l’abréviation TW pour l’avertissement de déclenchement associé,’ sont maintenant sur Dictionary.com. »

Alors qu’une grande partie du monde passait au travail à distance, le vocabulaire technologique s’est élargi pour englober les changements.

« Synchrone » et « asynchrone » ont été ajoutés, pour représenter de nouvelles méthodes d’apprentissage pour les étudiants à travers le monde.

Les écoles sont devenues créatives et les entrepreneurs aussi. « Cuisine fantôme » (une installation commerciale qui prépare et cuisine des aliments de style restaurant pour la livraison directement aux clients ou à un ou plusieurs restaurants-restaurant), « une activité annexe » (un travail ou une occupation qui rapporte de l’argent supplémentaire au-delà de son travail régulier et principale source de revenus) et « déraisonnable » (avoir ou faire preuve d’esprit et de détermination, surtout malgré les obstacles) ont tous gagné de nouvelles entrées.

Le phénomène des médias sociaux de « déplateforme » est désormais défini comme l’interdiction (à une ou plusieurs personnes) de partager leurs points de vue dans un forum public, notamment en interdisant à un utilisateur de publier sur un site Web ou une application de médias sociaux.

Et qu’est-ce qu’une mise à jour du dictionnaire sans quelques entrées d’argot ?

En rapport

« Oof », « yeet », « sh-tshow » (Mot de l’année 2020 du choix du public), « a ** hat » et « zaddy » (à ne pas confondre avec « silver fox ») ont tous été ajoutés à la liste . « Y’all » a même obtenu sa propre définition – au lieu d’être simplement une variante de vous tous, marquant les mots « proéminence distincte dans le lexique » et « propagation des dialectes du sud de l’anglais américain dans la langue vernaculaire traditionnelle ».

« Peut-être que ces nouveaux venus plus légers de l’argot et de la culture pop dans notre dictionnaire reflètent un autre aspect important de notre époque – un optimisme prudent et une humeur plus optimiste quant à l’avenir après une année 2020 éprouvante », a déclaré Kelly.

En rapport: