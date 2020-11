Allez-vous écrire l’histoire comme Carocha? Nous avons testé la Volkswagen ID.3 First Max (58 kWh)

Synonyme d’une nouvelle ère chez Volkswagen, le nouveau Volkswagen ID.3 arrive sur le marché avec de grandes ambitions et une grande responsabilité sur «les épaules».

Après tout, la nouvelle ID.3 s’impose comme le symbole du grand engagement de Volkswagen pour l’électrification de la voiture (représentant un investissement de 33 milliards d’euros) et s’assume comme le troisième modèle incontournable de l’histoire de la marque allemande, sur les traces des emblématiques Carocha et Golf.

Mais aura-t-il des arguments pour rendre justice aux grandes aspirations qui lui incombent? Sera-t-il à la hauteur de ses prédécesseurs historiques? Comme il n’y a qu’une seule façon de le savoir, Guilherme Costa a mis la Volkswagen ID.3 First Max (58 kWh) à l’épreuve dans cette vidéo et, en même temps, l’a «fait connaître» à son grand-père, le Volkswagen Käfer Split (Carocha ) de 1951.

ID.3 Premier Max (58 kWh)

En plus de se présenter dans la version haut de gamme, Max, la Volkswagen ID.3 que Guilherme a testée était également une version First Edition, c’est-à-dire l’un des 90 premiers exemplaires du modèle électrique Volkswagen à venir au France. Esthétiquement cela se traduit par l’adoption d’éléments tels que les roues de 20 pouces, le toit panoramique ou les phares Matrix LED.

Comme nous le dit Guilherme dans la vidéo, l’utilisation de la plateforme MEB dédiée finit par se traduire par une très bonne utilisation de l’espace intérieur (qui est pratiquement au niveau proposé par Passat) et d’un coffre à bagages (avec 395 litres) qui n’a pas perdu de place pour accueillir les piles.

En parlant de cela, ils ont 58 kWh de capacité (dans le futur il y aura des versions avec 45 kWh et 77 kWh batteries), ils sont refroidis à l’eau et permettent une autonomie de 420 km ou 350 km en cycle WLTP dans des conditions d’utilisation réelle comme il nous le dit Le Guilherme.



Ceux-ci alimentent un moteur électrique de 204 ch et 310 Nm qui permet à la Volkswagen ID.3 First Max d’atteindre 160 km / h de vitesse maximale (limitée électroniquement) et d’atteindre le 0 à 100 km / h en seulement 7,3 secondes.

Après avoir présenté les numéros de cette Volkswagen ID.3, nous vous laissons la vidéo pour que vous puissiez mieux la connaître. Quant à la Volkswagen Käfer Split (Beetle) de 1951 qui vous tient compagnie, dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez la voir dans l’une de nos vidéos.