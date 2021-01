Allez-vous acheter ou importer une voiture en 2021? Sachez combien vous paierez de l’IUC

Née en 2007, plus précisément le 1er juillet 2007, la taxe unique de circulation (IUC) a remplacé, à la fois, trois autres taxes: la taxe communale sur les véhicules (le fameux «timbre»), la taxe de circulation et la Taxe sur le camionnage.

Son objectif est très simple: agir en compensation non seulement de l’usure causée dans les infrastructures par la circulation des véhicules, mais aussi de son coût environnemental et cela affecte directement la propriété du véhicule, à défaut d’être payé uniquement lorsque l’immatriculation est annulée.

Obligatoire pour un certain nombre de véhicules – de l’automobile aux motos, en passant par les bateaux de plaisance et même les avions privés – en ce qui concerne les voitures, seul le 100% électrique échappe (pour l’instant) au fameux IUC. Tout cela parce que les composants pour le calcul de l’IUC incluent la cylindrée et les émissions, composants absents des voitures électriques.

Les catégories IUC

Au total, il y a sept catégories (A à G), et dans le cas des voitures, nous nous intéressons uniquement aux deux premières, c’est-à-dire catégories A et B.

La catégorie A s’applique aux voitures immatriculées pour la première fois au France, dans un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen entre 1981 et la date d’entrée en vigueur de l’IUC, soit jusqu’au 30 juin 2007 (inclus) .

La catégorie B, en revanche, comprend tous les véhicules légers dont la date de première immatriculation, au France ou dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, est postérieure à l’entrée en vigueur de l’IUC, c’est-à-dire toutes les voitures immatriculées du 1er juillet 2007 (inclus).

Comment est-il calculé?

L’IUC est calculé sur la base du taux d’imposition publiés annuellement dans le budget de l’État, qui varient en fonction de la catégorie de véhicule.

Pour les voitures de catégorie A, le calcul se fait en fonction de ces facteurs: le type de carburant, la cylindrée et l’année d’immatriculation, par étape. Pour les automobiles de la catégorie B, la formule de calcul comprend déjà le type de carburant, l’année d’immatriculation, la cylindrée et les émissions de CO deux , par niveaux.

Allons aux comptes

Pour calculer la valeur de l’IUC, il faut consulter les tarifs liés à la catégorie, vérifier lesquels s’appliquent, et, dans le cas d’une voiture de catégorie B, identifier les étapes de cylindrée et de CO deux . Dans ce tableau, nous vous montrons les tarifs applicables aux voitures de catégorie B:

Échelle de cylindre

(cm3) Honoraires Niveau CO deux NEDC Niveau CO deux (g / km)

WLTP Taux Jusqu’à 1250 29,39 € Jusqu’à 120 g / km Jusqu’à 140 g / km € 60,28 Plus de 1250 à 1750 € 58,97 Plus de 140 à 180 g / km Plus de 120 à 205 g / km 90,33 € Plus de 1750 à 2500 € 117,82 Plus de 180 à 250 g / km Plus de 205 à 260 g / km € 196,18 Plus de 2500 € 403,23 Plus de 250 g / km Plus de 260 g / km € 336,07

Si la voiture est équipée d’un moteur diesel, des frais supplémentaires s’appliquent. Introduit en 2014, cela varie en fonction de la capacité du moteur du véhicule.

Cylindre (cm3) Frais supplémentaires Jusqu’à 1250 5,02 € Plus de 1250 à 1750 10,07 € Plus de 1750 à 2500 20,12 € Plus de 2500 € 68,85

Pour les voitures immatriculées après le 1er janvier 2017, il y a encore un autre frais supplémentaire, lié au CO deux .

Niveau CO deux (g / km)

NEDC Étape CO2 (g / km)

WLTP Honoraires

(euros) Plus de 180 à 250 Plus de 205 à 260 29,39 Plus de 250 Plus de 260 58,97

Enfin, dans ce tableau nous vous montrons le coefficient correspondant à la date de la première inscription:

Année d’achat Coefficient 2007 1 2008 1,05 2009 1.1 2010 et suivants 1,15

Ensuite… il fait le calcul. Le taux de l’échelon de cylindrée doit être ajouté à l’échelon d’émission (plus les frais supplémentaires pour les véhicules de plus de 180 g / km et la date d’immatriculation après le 1er janvier 2017, le cas échéant); multiplier par le coefficient de l’année d’acquisition; et ajouter le montant obtenu à la redevance supplémentaire (moteurs diesel) le cas échéant.

Si tout cela semble compliqué, il existe une solution un peu plus simple. Comme on peut s’y attendre ces jours-ci, il existe un simulateur en ligne qui calcule immédiatement combien vous devez payer: taxesobreveiculos.info.

Quand payez-vous et que se passe-t-il si vous ne payez pas?

En règle générale, l’IUC doit être payé avant la fin du mois de l’anniversaire d’enregistrement qui est indiqué dans le document automobile unique (le DUA). L’exception est lorsque vous payez l’IUC pour la première fois après l’achat d’une voiture d’occasion neuve ou importée. Dans ce cas, vous avez 30 jours après la date limite d’inscription pour payer l’IUC.

Que se passe-t-il si je ne paie pas?

Lorsque le propriétaire d’une voiture ne paie pas l’IUC, la conséquence est la saisie ou l’immobilisation de la voiture, ainsi que des documents de circulation respectifs. Cette situation perdure jusqu’au paiement de la taxe, des amendes résultant du non-paiement et des frais d’enlèvement et de stockage de la voiture.

Y a-t-il des exemptions?

D’une manière très simple: oui, il y en a. Le code IUC exempte les taxis, les voitures classiques et les pompiers de payer. Si le propriétaire de la voiture a un degré d’invalidité égal ou supérieur à 60%, il est également exonéré du paiement de la taxe et il existe également une exonération de paiement lorsque le montant à facturer est inférieur à 10 euros.

Sources: taxesobreveiculos.info; E-Konomist.