Allez pour les événements de janvier de Pokémon GO, coupable

Les événements de janvier de Pokémon GO apportent deux nouveaux ajouts mystérieux.

En plus de vouloir sortir 2020 de la boîte, il y a plus de raisons de vouloir arriver 2021. Pour que de nouvelles séries arrivent. Laissons sortir un jeu intéressant. Ou, si vous faites partie de ceux qui continuent à jouer au jeu Niantic, lancez le Événements de janvier de Pokémon GO.

En ce sens, et bien que nous soyons toujours dans une pandémie et incapables de faire les grandes réunions qui se tenaient auparavant, les gars de Niantic Labs ont des choses à annoncer. Pour l’instant, ils suivent le même schéma que toujours, donc, en laissant de côté l’arrivée de la nouvelle génération récemment, c’est ce que nous avons.

Le premier des événements à démarrer est celui de Chansey. Ce pokémon sera une récompense pour les réalisations de recherche que nous faisons. Ce sera le cas du même jour, du 1er janvier au 1er février. Autrement dit, dès que vous connaissez les jours, le mois entier.

En ce qui concerne la raids, nous allons avoir du mouvement ce coup. Dans les raids cinq étoiles de janvier, nous aurons Ho-Oh, Genesect (avec un PiroROM), Heatran, Kyogre et Groudon et, enfin, un Pokémon surprise qui n’a pas encore été dit. Chaque pokemon apparaîtra pendant une semaine et changera mardi à 10h00 heure locale. Ainsi, le mystérieux pokémon arrivera le mardi 26 janvier.

Les Pokémon Mega Evolved apparaîtront également dans Mega Raids. Dans ce cas, nous aurons Mega-Charizard Y, Mega-Blastoise et Mega-Abomasnow du mardi 5 au mardi 12. De son côté, à partir du 19 janvier, arrivera également un méga pokémon qui n’est pas sorti avant. Mais cela sera discuté en temps voulu.

Donc, si vous voulez mettre la main sur l’un de ces pokémon, multicolores ou non, c’est la nouvelle opportunité que le jeu nous offre. Sera-ce un aperçu que les choses iront mieux en 2021? J’espère que oui … pour notre (mauvaise) santé mentale.