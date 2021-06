Allez, femme… ne laisse pas la peur t’emporter

La peur… Un mot que nous sommes terrifiés à l’idée d’entendre. La peur est l’une des principales raisons pour lesquelles les gens n’atteignent pas leurs objectifs. Cela peut vous paralyser et vous empêcher de quitter une zone de confort.

La plupart des gens sont paralysés par la peur. C’est le cas de ceux qui ne sortent pas de leur zone de confort. La zone de confort n’est rien de plus qu’une zone de sécurité. Même si la personne souffre dans cette situation, c’est quelque chose de familier.

Un exemple de ceci serait la personne qui veut être entrepreneur mais qui a terriblement peur de prendre des risques. Alors, elle souffre de travailler dans un endroit qu’elle n’aime pas et devient de plus en plus triste chaque jour. La peur de faire des erreurs vous paralyse pour changer de vie et prendre des risques dans votre entreprise.

Mais, maintenant utilisons la logique. Dans ce cas, ne vaudrait-il pas mieux le risquer et ne pas fonctionner, que de se demander si cela fonctionnerait ou non ? Parce que dans ce cas, il y a une chance que vous puissiez atteindre votre objectif. Rester immobile n’entraîne pas le changement, mais la certitude que rien ne changera pour le mieux.

L’une des choses qui m’a aidé à surmonter mes peurs était une instruction que j’ai entendue lors d’une conférence de motivation. L’orateur parlait de la façon dont la peur peut paralyser les gens et que le grand talent est perdu. C’est parce que la plupart des gens ne savent pas ce qu’est le courage. Ils confondent le courage avec l’absence de peur. Cependant, la peur est une émotion protectrice et nous la porterons toujours aussi longtemps que nous vivrons. Elle sera toujours présente dans nos vies. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons et ne devons pas éliminer.

Alors qu’est-ce que le courage ?

Le courage agit malgré la peur. C’est surmonter la peur avec vos actions. Vous avancez malgré la peur. L’émotion de la peur reste en vous, mais elle ne vous paralyse pas. Elle n’a plus de pouvoir sur toi.

Pour vaincre la peur, nous devons agir avec courage ! Le sentiment de peur devient de plus en plus petit à mesure que nous nous dirigeons vers nos rêves. La peur ne fait qu’augmenter si nous restons immobiles à imaginer des situations catastrophiques. Quand je parle de peur, je veux dire des situations imaginaires, qui n’existent que dans votre esprit. Ce genre de peur ne vous laissera pas avancer à moins que vous ne fassiez quelque chose à ce sujet. Et ce quelque chose prend l’action courageuse de changer.

Pour commencer votre changement, je suggère de commencer par des questions. De quoi as-tu peur aujourd’hui ? Qu’est-ce qui vous empêche de changer de vie ? Quel est le principal obstacle que vous pensez devoir surmonter ? Le fait d’avoir les mêmes attitudes aura-t-il des résultats différents ? Quelles actions devez-vous entreprendre pour changer votre vie ?

Commencez à agir avec courage malgré la peur. Toutes les personnes qui ont pris le risque de faire un saut dans leur vie à un moment donné ont ressenti de la peur. Mais, cette peur ne les a pas paralysés, c’était juste un avertissement pour dire qu’ils quittaient leur zone de confort et exploraient des réalités encore inconnues.

Est-ce vous? Êtes-vous prêt à rencontrer de nouvelles réalités?