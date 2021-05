Allez au combat et montrez que l’enfant est laissé pour compte

Peter Pan a été créé par James Matthew Barrie lorsqu’il a raconté des histoires aux enfants de son amie Sylvia Llewelyn Davies. Cette partie de la vie de l’auteur a fait l’objet du film «A la recherche du pays du jamais», avec Johnny Depp.

Peter Pan est apparu pour la première fois en 1902, dans un livre intitulé «Le petit oiseau blanc», une version romancée de la relation de Barrie avec les enfants de Sylvia Davies qui a été adaptée pour le théâtre. En 1911, Barrie a fait une autre adaptation qu’il a appelée «Peter et Wendy», mais qui est généralement appelée simplement Peter Pan.

Le personnage de cette histoire est un petit garçon qui refuse de grandir et passe sa vie à la recherche d’aventures magiques. Il est présenté comme un adorable garçon vêtu de feuilles et couvert de la sève qui jaillit des arbres. De plus, il a des dents de lait!

Le thème central de Peter Pan porte sur la découverte de notre enfance que nous grandirons pour devenir des adultes et que malgré cela, cela suscite beaucoup de peur.

Selon l’histoire, la fille Wendy et ses deux frères reçoivent la visite de Pan, qui jouait de la flûte pour eux tous les soirs.

Son nom Pan et l’acte de jouer de la flûte font référence au dieu grec Pan, dieu des bois, des troupeaux et des bergers et de la peur soudaine. Pour cette raison, son nom dérive de la panique. Cela montre que Peter est très attaché à la nature, mais qu’il est aussi terrifiant et effrayant.

Peter Pan est l’archétype que Carl Jung a appelé puer aeternus, c’est-à-dire l’enfant éternel. En attendant, Pan ressemble également à Dionisio et Eros, enfants dieux de la mythologie grecque.

Il vit parmi les fées, c’est-à-dire dans un monde d’imagination et de fantaisie, n’acceptant pas la réalité. Sa maison est Neverland, où vivent seuls les garçons qui ne grandissent pas comme lui.

Certains hommes s’identifient à ce modèle et se comportent comme des adolescents toute leur vie. Avoir des comportements qui seraient tout à fait normaux pour les adolescents, mais qui ne correspondent plus à la vie d’adulte.

Peter Pan n’avait pas de mère et pour cette raison décide d’emmener Wendy à Neverland pour s’occuper des garçons. Ce type d’homme, identifié à Pan, cherche sa mère dans ses relations, mais quand il commence à vivre avec la vraie femme, il découvre qu’elle n’est qu’un être humain avec des qualités et des défauts. Et déçu, il passe sa vie à chercher un idéal inaccessible.

Une autre caractéristique de Peter Pan et qui peut créer de graves problèmes relationnels est l’attitude arrogante et exhibitionniste envers les autres, due à un complexe d’infériorité couvert de faux sentiments de supériorité.

Le fait de voler montre que Peter veut s’éloigner le plus possible de la Terre et de la vie ordinaire. C’est pourquoi certains hommes identifiés à Pan recherchent des sports tels que l’alpinisme et l’aviation.

Pan est extrêmement séduisant et charismatique, car il a le charme de la jeunesse. Il montre donc notre côté séduisant, mais qui ne veut pas affronter la réalité et prendre ses responsabilités. Combien de fois rêvons-nous de nous débarrasser de nos responsabilités? Combien de fois ne rêvons-nous pas d’être à nouveau des enfants libres et sans compromis?

Ce côté de nous peut être extrêmement stimulant et nous conduire à des situations non conventionnelles, nous sortant de la routine. Cependant, nous devons être prudents avec cela, en insérant la responsabilité et l’engagement dans nos vies, car donner libre cours uniquement au côté enfantin de notre personnalité peut nous conduire à aliéner nos vies.