Allergies: le changement climatique fait de la saison pollinique une étude plus précoce des découvertes

Lorsque le Dr Stanley Fineman a commencé comme allergologue à Atlanta, il a dit aux patients qu’ils devraient commencer à prendre leurs médicaments et se préparer à l’assaut ruisselant et éternuement de la saison pollinique autour de la Saint-Patrick. C’était il y a environ 40 ans. Maintenant, il leur dit de commencer vers la Saint-Valentin. Aux États-Unis et au Canada, la saison pollinique commence 20 jours plus tôt et les charges polliniques sont 21% plus élevées depuis 1990 et une grande partie de cela est due au réchauffement climatique, une nouvelle étude publiée dans le journal de lundi le Actes des Académies nationales des sciences.

Alors que d’autres études ont montré que la saison des allergies en Amérique du Nord s’allonge et s’aggrave, ce sont les données les plus complètes avec 60 stations de notification et les premières à effectuer les calculs nécessaires et détaillés qui pourraient attribuer ce qui se passe au changement climatique causé par l’homme, ont déclaré des experts.

«C’est un exemple clair que le changement climatique est là et qu’il est dans chaque respiration que nous respirons», a déclaré l’auteur principal Bill Anderegg, biologiste et climatologue à l’Université de l’Utah, qui souffre également de «très graves allergies».

Chris Downs, un ingénieur en mécanique de 32 ans à Saint-Louis, a déjà des problèmes de sinus, des maux de tête et le pire de tous les yeux rouges qui piquent – et ses amis Facebook dans la région lui disent qu’ils ressentent la même chose. Il a déclaré que les allergies, qui avaient commencé il y a 22 ans, frappaient généralement en mars, mais que cette année et l’année dernière, elles étaient déjà présentes au début de février, avec des fleurs d’arbres et de fleurs à l’extérieur.

«En tant qu’enfant, je n’ai jamais rien vu commencer à fleurir en février, maintenant je vois une poignée d’années comme ça», a déclaré Downs.

Plus la Terre se réchauffe, plus le printemps commence tôt pour les plantes et les animaux, en particulier ceux qui libèrent du pollen. Ajoutez à cela le fait que les arbres et les plantes produisent plus de pollen lorsqu’ils reçoivent du dioxyde de carbone, selon l’étude.

« C’est clairement le réchauffement des températures et plus de dioxyde de carbone qui met plus de pollen dans l’air », a déclaré Anderegg. Les arbres crachent les particules allergiques plus tôt que les graminées, a-t-il dit, mais les scientifiques ne savent pas pourquoi c’est le cas. Il suffit de regarder les fleurs de cerisier s’ouvrir plusieurs jours plus tôt au Japon et à Washington, DC, a-t-il déclaré.

Le Texas est l’endroit où certains des plus grands changements se produisent, a déclaré Anderegg. Le sud et le sud du Midwest connaissent la saison pollinique environ 1,3 jour plus tôt chaque année, alors qu’elle arrive environ 1,1 jour plus tôt dans l’Ouest, a-t-il déclaré. Le nord du Midwest connaît une saison des allergies environ 0,65 jour plus tôt par an, et elle arrive 0,33 jour plus tôt dans l’année dans le sud-est. Au Canada, en Alaska et dans le Nord-Est, les chercheurs n’ont pas pu voir de tendance statistiquement significative.

Anderegg a déclaré que son équipe avait pris en compte le fait que les parcs et les usines des villes devenaient plus verts. Ils ont fait des calculs détaillés standard que les scientifiques ont développés pour voir si les changements dans la nature peuvent être attribués à l’augmentation des gaz piégeant la chaleur provenant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel. Ils ont comparé ce qui se passe actuellement à des simulations informatiques d’une Terre sans réchauffement causé par l’homme ni augmentation du dioxyde de carbone dans l’air.

Depuis 1990, environ la moitié de la première saison pollinique peut être attribuée au changement climatique – principalement à cause des températures plus chaudes – mais aussi du dioxyde de carbone qui se nourrit des plantes, a déclaré Anderegg. Mais depuis les années 2000, environ 65% des saisons polliniques précédentes peuvent être imputées au réchauffement, a-t-il déclaré. Environ huit pour cent de l’augmentation de la charge pollinique peuvent être attribués au changement climatique, a-t-il déclaré.

Le Dr Fineman, ancien président de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology et qui ne faisait pas partie de l’étude, a déclaré que cela avait du sens et correspond à ce qu’il voit: «Le pollen suit vraiment la température. Il n’y a pas de question.

Alors que les médecins et les scientifiques savaient que la saison des allergies se produisait, jusqu’à présent, personne n’avait effectué d’études officielles d’attribution du climat pour aider à comprendre pourquoi, a déclaré Kristie Ebi, professeure en santé environnementale à l’Université de Washington, qui ne faisait pas partie de l’étude. Cela peut aider les scientifiques à estimer combien de cas d’allergies et d’asthme «pourraient être dus au changement climatique», a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas seulement une question de reniflements.

«Nous devrions nous soucier de la saison pollinique car le pollen est un facteur de risque important pour les maladies allergiques telles que le rhume des foins et l’exacerbation de l’asthme», a déclaré Amir Sapkota, professeur de santé environnementale à l’Université du Maryland, qui ne faisait pas partie de l’étude. «L’asthme coûte à l’économie américaine environ 80 milliards de dollars par an en termes de traitement et de perte de productivité. Ainsi, une saison pollinique plus longue pose de réelles menaces pour les personnes souffrant d’allergies ainsi que pour l’économie américaine.

Sapkota a récemment trouvé une corrélation entre l’apparition précoce du printemps et l’augmentation du risque d’hospitalisation pour asthme. Une étude a révélé que les étudiants réussissaient moins bien aux tests en raison des niveaux de pollen, a déclaré Anderegg.

Gene Longenecker, un géographe des dangers qui est récemment revenu en Alabama, n’a pas vraiment souffert d’allergies au pollen jusqu’à ce qu’il déménage à Atlanta. Puis il a déménagé au Colorado: «Chaque été, c’était juste des maux de tête écrasants et de grosses choses comme ça et (j’ai) commencé à faire des tests d’allergie et j’ai découvert que, eh bien, je suis allergique à tout dans le Colorado – au moins aux arbres, aux herbes. et les pollens, les mauvaises herbes.

