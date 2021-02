Allen contre. Farrow: S’attaquer au plus grand tabou de la société

Il n’y a pas de moyen facile d’entamer une conversation sur l’inceste. Penser à cela est assez horrible même sans savoir qu’entre 5% et 60% des enfants subissent une rencontre incestuelle dans leur enfance.

Et si vous pensez qu’une fourchette de 5% à 60% est déraisonnablement et peu fiable, vous comprenez les défis auxquels les professionnels sont confrontés pour exposer et combattre l’inceste. Il est notoirement l’un des crimes les moins signalés de la société en raison de sa dynamique complexe et des sentiments qu’il évoque, notamment la honte, la culpabilité, la peur et la loyauté conflictuelle.

De nombreuses questions posées au sein des familles suite à des accusations d’inceste sont abordées dans la partie I de la nouvelle série documentaire de HBO Allen vs Farrow: Si c’est vrai, pourquoi Dylan est-il resté silencieux pendant si longtemps? Pourquoi sa mère Mia Farrow n’a-t-elle pas fait plus pour la protéger? Comment tant de personnes dans ce cercle restreint pourraient-elles fermer les yeux si cela se passait vraiment?

Ces questions peuvent ne jamais recevoir de réponse satisfaisante. Néanmoins, si les allégations contre Allen dans le documentaire sont vraies – et nous ne le saurons peut-être jamais; rappelez-vous qu’Allen nie toutes les allégations et que les autorités de l’État de New York ne pourraient jamais prouver des preuves d’abus sexuels sur des enfants – il est difficile de nier qu’il est un agresseur pédophile.

Selon le documentaire, Allen demandait habituellement à Dylan de sucer son pouce. «Je me souviens d’être assis sur les marches avec lui dans la maison de campagne. Il n’y avait personne d’autre dans les parages, et il m’indiquait comment sucer son pouce – me disait quoi faire de ma langue, et je pense que cela a duré un certain temps. Ça faisait longtemps », dit Dylan dans le film.

Elle affirme également dans le documentaire qu’Allen a dormi dans le même lit sous des draps en satin avec elle tout en ne portant que des sous-vêtements et qu’Allen se couchait face contre terre, la tête sur ses genoux.

Allen a refusé de passer un polygraphe officiel par le service de police.

Selon Alan Davis, fondateur et co-PDG du Conseil national sur la maltraitance des enfants et la violence familiale, l’inceste est plus susceptible de se produire dans une famille où au moins un parent est un beau-parent, et il apparaît beaucoup plus souvent dans les foyers où les deux parents ne sont pas les parents naturels. Dans le cas d’Allen, Farrow a adopté Dylan comme un bébé. (Allen, dans un clip d’interview montré dans le documentaire, a exprimé sa préférence pour que l’enfant adopté soit une fille.)

Si jusqu’à 60% des personnes subissent une rencontre incestuelle pendant leur enfance, il est important que les adultes reconnaissent les signes avant-coureurs indiquant que des abus peuvent exister:

1. Une attention excessive accordée par un adulte à un enfant. Par exemple, un parent qui a constamment l’enfant sur ses genoux, ne lui permettant pas de jouer librement, planant chacun de ses mouvements.

2. Un enfant évitant d’être avec un enfant adulte ou plus âgé. Peut-être que l’enfant ne veut pas les serrer dans ses bras ou jouer avec eux. Ou l’enfant peut fuir l’affection, plaçant les bras croisés devant son corps, se retournant sur le côté des étreintes.

3. Timidité ou retrait soudain et inexplicable d’un enfant. Par exemple, Dylan Farrow aurait commencé à s’enfermer dans les salles de bain. Les membres de la famille ont raconté comment une fille autrefois effervescente et bavarde est devenue incroyablement renfermée, ressemblant à «un animal mort».

4. Un «passage à l’acte» soudain et inexplicable de la part d’un enfant ou le besoin d’adopter des comportements trop agréables. Les autorités scolaires signalent souvent des comportements inappropriés, tels que des agressions envers d’autres enfants dans la cour de récréation, des crises de colère ou des crises émotionnelles.

5. Le perfectionnisme de l’enfant. Les victimes essaieront de compenser les abus et la honte en faisant parfaitement chaque activité. Chaque action est considérée comme la preuve qu’elle «va bien».

Peut-être Allen contre Farrow encouragera les victimes à rechercher l’aide dont elles ont besoin et qu’elles méritent. Et peut-être que davantage de connaissances sur ce tabou mondial aideront les autres à reconnaître les signes avant-coureurs et à empêcher les enfants de devenir des victimes. À tout le moins, espérons simplement que ce documentaire sera traité comme quelque chose de plus qu’un salace qu’un peu de potins plus cool.

Les abus sexuels sur les enfants et les mineurs sont incroyablement courants. Selon le Réseau national sur le viol, l’abus et l’inceste (RAINN), 1 fille sur 9 et 1 garçon sur 53 de moins de 18 ans ont été victimes d’abus sexuels de la part d’un adulte. Les filles sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes d’abus sexuels; l’organisation rapporte que 82% de toutes les victimes de moins de 18 ans sont des femmes et que celles qui souffrent d’agression et d’abus sont plus susceptibles de développer également des problèmes de santé mentale tels que la dépression, le SSPT et la toxicomanie.

La Dre Lisa Strohman est une psychologue clinicienne et avocate largement connue pour son plaidoyer et son éducation autour du bien-être mental en ce qui concerne nos vies numériques. Elle a créé la Digital Citizen Academy, un programme offert aux écoles avec un plan à domicile qui éduque, responsabilise et inspire l’équilibre et l’utilisation prosociale de la technologie.