Allégations d’Esmé Bianco Marilyn Manson: tout ce qu’elle a dit sur les allégations d’abus

Esmé Bianco a courageusement raconté sa propre histoire sur la musicienne en disgrâce, Marilyn Manson.

Le jeu des trônes L’actrice est la dernière à Hollywood à rejoindre la liste croissante des femmes accusant Marliyn Manson d’abus horribles.

Adolescente, Bianco dit qu’elle était une grande fan de Marilyn Manson et qu’elle écoutait souvent sa musique pour l’aider à traverser des moments sombres et difficiles.

Dans une interview, l’actrice de 38 ans a allégué que Manson l’avait agressée sexuellement et physiquement pendant leur relation en 2009, alors qu’elle n’avait que 26 ans.

Le jeu des trônes alun a allégué que Manson est passé d’un « modèle de rôle massif qui m’a vraiment aidé à traverser des moments incroyablement sombres et difficiles en tant qu’adolescent » à un « monstre qui m’a presque détruit et a presque détruit autant de femmes. »

Les allégations d’Esmé Bianco Marilyn Manson:

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les allégations d’abus de Bianco contre Marilyn Manson.

Le couple s’est rencontré par l’intermédiaire de l’ex-femme de Manson, Dita Von Teese.

Selon l’interview de Bianco, les deux travaillaient comme interprètes burlesques en 2005, et Von Teese a dit à Bianco que Manson voulait la lancer dans le film d’horreur qu’il prévoyait de faire, Phantasmagoria.

«J’ai pensé, mon idole d’adolescent veut travailler avec moi. N’effacez pas celui-ci », se souvient Bianco.

Ils sont restés en contact après s’être rencontrés platoniquement à quelques reprises, mais tout cela a changé en 2009, lorsque Manson lui a envoyé un billet d’avion de son domicile à Londres à Los Angeles afin qu’elle puisse jouer dans son clip vidéo pour «I Want to Kill You Like Ils font dans les films. »

Bianco a ensuite allégué que les choses avaient empiré.

Dans un e-mail de Manson au sujet de la vidéo musicale, il aurait dit à Bianco que la vidéo impliquerait de la «kidnapper» chez lui.

«J’ai besoin d’avoir une victime / amant», écrit-il. « Tu vas devoir faire semblant d’aimer être malmené par moi. Désolé. »

Bianco avait l’impression que son rôle dans son clip serait strictement professionnel.

Cependant, la rencontre «professionnelle» était tout sauf, et un extrait de son interview détaillant les événements troublants est quelque chose d’une histoire d’horreur:

«Bianco, qui avait 26 ans à l’époque, dit qu’elle a passé les trois jours suivants en lingerie, à peine à dormir ou à manger, Manson servant de la cocaïne plutôt que de la nourriture. Elle se souvient qu’il a perdu son sang-froid et qu’il a lancé la caméra sur un détecteur de fumée. Bientôt, dit-elle, il est devenu violent, en l’attachant avec des câbles à un agenouilleur de prière, en la fouettant avec un fouet et en utilisant un jouet sexuel électrique appelé Violet Wand sur ses blessures – le même genre de « dispositif de torture » que Wood a dit était utilisé sur elle. Bianco était terrifiée mais a essayé de se calmer en se disant, c’est juste que Manson est théâtral. Nous allons faire du grand art.

Bianco a quitté son mari pour emménager avec Manson en 2011.

Après une brève «lune de miel» entre les deux vivant ensemble, Bianco allègue que Manson a commencé à contrôler chacun de ses mouvements – même son horaire de sommeil.

«J’étais souvent violemment éveillée si je devais m’endormir sans permission», a-t-elle admis lors de son témoignage en tant que survivante de la violence domestique à l’appui de la loi Phoenix en 2019.

«Je me sentais essentiellement comme un prisonnier», a ajouté Bianco. «J’allais et venais à son gré. La personne à qui j’ai parlé était entièrement contrôlée par lui. J’ai appelé ma famille en me cachant dans le placard.

Bianco a également allégué qu’elle avait atteint son point de rupture après que Manson l’ait pourchassée dans leur appartement avec une hache.

Elle l’a courageusement quitté un mois après avoir emménagé dans son appartement.

Les fans du monde entier ont montré leur soutien à Bianco après que son interview ait commencé à faire le tour en ligne.

«Je soutiens @Esmebianco avec tant d’amour. elle m’a aidé à me sentir à l’aise face à mon abus et je ne lui souhaite que du bonheur et de la guérison », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a fait écho à ce sentiment, en écrivant, «Merci pour votre force et votre bravoure en vous exprimant et en vous battant pour tous les survivants de la DV en témoignant en faveur du Phoenix Act avec ERW [Evan Rachel Wood]. »

Si vous êtes victime d’abus sexuel, vous n’êtes pas seul et il existe des moyens d’obtenir de l’aide.

Contactez la hotline nationale contre les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou visitez rainn.org pour plus d’informations.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.