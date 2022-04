All the Old Knives: le nouveau thriller d’espionnage de Prime Video se distingue par la chimie entre Chris Pine et Thandiwe Newton

pas de spoilers

Amazon Prime Video a créé All the Old Knives, une nouvelle production originale qui, en plus de Pine et Newton, présente des performances de Laurence Fishburne et Jonathan Pryce.

©IMDBThandie Newton et Chris Pine, les vedettes de Tous les vieux couteaux

Amazon Prime Vidéo vient d’ajouter Tous les vieux couteaux à votre catalogue. Il s’agit d’une production basée sur le célèbre genre de thriller d’espionnage, bien qu’avec une touche différente. C’est que le film réalisé par Janus Metz Pedersen est basé sur une histoire avec des intrigues et des secrets, mais qui a vraiment comme axe central le lien passionné entre les personnages de Chris Pin Oui Thandiwe Newton.

Le film est basé sur le roman homonyme de l’écrivain américain Olen Steinhauer, qui était également en charge du scénario du film et se concentre sur la révélation exacte de ce qui s’est passé avec une attaque terroriste contre un avion en 2012. Après que la CIA a découvert qu’un de ses propres agents avait divulgué des informations pour mener à bien cette attaque, qui a laissé plus de 100 victimes, Henry, l’un des espions qui a participé à l’enquête est recruté après huit ans de faits pour retrouver le coupable. C’est là qu’il rencontre son ancienne compagne et amante Celia Harrison et ensemble ils tentent de reconstituer les pièces du puzzle sans oublier l’intense romance qu’ils ont vécue dans le passé.

Tous les vieux couteaux Il a tous les éléments classiques d’un thriller d’espionnage dans lequel l’objectif principal est de découvrir cet infiltré qui trahit sa propre équipe pour, dans ce cas, vendre des informations à un groupe d’intégristes islamiques impliqués dans l’attaque terroriste.

Mais le film ajoute un assaisonnement élémentaire pour le développement de toute l’intrigue et celui qui attire peut-être le plus le spectateur. Il s’agit de la relation que Celia et Henry avaient à cette époque de manière clandestine. Leurs retrouvailles sont vitales car ce n’est pas qu’un interrogatoire, comme ils comptent le faire au départ, ou un simple dîner avec de vieux amis, au contraire, ils ne peuvent s’empêcher de se remémorer la passion avec laquelle ils ont vécu leur amour, un amour qui, en passant, cela s’est terminé brusquement et de manière confuse après cet épisode.

C’est pourquoi, en ce sens, au-delà des enclaves typiques du suspense, l’alchimie entre Thandiwé Newton Oui Chris Pin, ses protagonistes, s’avère être une pièce maîtresse de cette histoire. La connexion entre les deux acteurs est perceptible à des kilomètres. En fait, ils ont su très bien représenter chacun des sentiments qui tourmentent ces personnages. La vérité est que le passé revient constamment dans leur vie, car leur lien ne s’est jamais vraiment refermé. Ainsi, après huit ans, ces retrouvailles attisent de vieilles blessures et dévoilent des secrets qui semblaient bien gardés.

Newton a une vaste expérience des rôles dramatiques et engagés, l’un des plus récents étant sans doute celui de Maëva dans la serie Westworld. Pendant ce temps, Pine se donne l’opportunité dans ce film – dans lequel il est également producteur exécutif – de jouer un rôle plus mature aux contours complexes par rapport à ses précédentes apparitions au cinéma. Cependant, quelque chose à objecter au casting est le peu d’évolution des personnages de Prix ​​Jonathan et surtout celle de Laurence Fishburnequi pour les quelques lignes qu’il doit interpréter pourrait bien ne pas être là.

Même ainsi, le film continue d’être recommandé pour d’autres raisons, comme la magnifique photographie de Charlotte Bruus Christensen et la musique originale de Jon Ekstrand Oui Rebekka Karijord, qui a des morceaux et des accords précis jusqu’au point culminant de l’histoire. En résumé, Tous les vieux couteaux parvient à maintenir un rythme dynamique dans les 103 minutes de durée avec quelques scènes énigmatiques qui mènent définitivement à une dernière tournure inattendue.

Tous les vieux couteaux est maintenant disponible dans le catalogue Amazon Prime Video d’Amérique latine et d’Espagne.

