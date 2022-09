All the Blood : un thriller sombre avec des composantes de la culture mexicaine très présentes

Près d’un an après la création de sa première production en espagnol, Plante maléfique, StarzPlay Fraichement publié tout le sangune production intense de Zasha Robles (Falco), qui parraine également showrunner. Cette série, qui fait partie des plus sombres et des plus sinistres du thriller, possède également un autre élément particulier, puisqu’il s’agit de l’adaptation du roman homonyme de l’écrivain mexicain Bernard Esquinca. L’auteur est devenu célèbre pour avoir mélangé la police, la terreur et même le fantastique avec une touche très particulière qui a réussi à faire de ses œuvres des best-sellers au Mexique et à l’étranger.

Il n’est donc pas surprenant que l’industrie du streaming ait jeté son dévolu sur lui et transformé ses histoires en pièces audiovisuelles. Pour cette série qui a pour adresse Louis Pietro Oui hari-samacertaines modifications substantielles ont été apportées afin qu’il puisse être apprécié dans un format épisodique, bien sûr sans perdre l’essence des livres.

tout le sang suit la vie de Casasola, célèbre reporter de questions sociales et politiques, qui plonge dans une profonde crise professionnelle. Le journal où il travaille ne veut plus publier ses enquêtes et ils décident de le transférer dans un journal dédié au crime et à l’actualité vulgaire appelé le sensationnaliste.

Bien que, au début, il ne supportera pas d’être dans cette salle de rédaction, avec le temps, il s’impliquera de plus en plus dans le travail, notamment en « obsédant » par une série de meurtres sombres qui commencent à se produire à Mexico et qui sont liés aux anciens rites des Aztèques. Lors de ce voyage, il croise la route du lieutenant Édith Mondragon, une femme déterminée et chef de file de l’enquête, avec qui elle clashera pas mal, du moins au début. Cependant, ensemble, ils formeront un duo intéressant qui pourrait trouver ce tueur en série.

L’un des premiers éléments d’accrochage de ce spectacle est sa direction artistique et sa photographie. Les plans qui sont réalisés à Mexico parlent d’eux-mêmes, puisqu’un contraste très clair du style de la capitale est réalisé, puisque l’on peut apprécier à la fois le moderne et le plus traditionnel de l’endroit.

Et parallèlement à cette question, à son tour, ce qui est exposé derrière son scénario n’est pas seulement lié aux éléments primaires d’un thriller, il y a aussi un intéressant Contexte culture, qui, comme le soutient sa productrice Zasha Robles, est idéale pour continuer avec une « une encyclopédie à portée de main ». Non seulement les petits et grands coins de la ville sont montrés, mais il passe également en revue les mythes et légendes aztèques que tout le monde ne connaît peut-être pas et qui, sans aucun doute, le rendent encore plus captivant. De même, l’apparition de certains gags comiques et farfelus, notamment de la part des membres de le sensationnalistesont très bien faits et contribuent à l’équilibre entre le sombre, le ridicule et même le ridicule.

D’autre part, les interprétations de ses protagonistes jouent également un rôle fondamental. Ana Brenda Contreras parvient à construire une femme ferme dans ses décisions avec des objectifs clairs qui aura certaines pierres le long du chemin qui lui feront répondre avec force à ces défis. Sans aucun doute, un travail engagé et différent des rôles qu’Ana Brenda avait abordés à la télévision.

Quelque chose de similaire se produit avec Aaron Diaz, un journaliste aux idéaux qui voit ses rêves tronqués, mais qui en même temps a la capacité de se transformer. Il est facile de sympathiser avec sa façon de voir la vie et c’est précisément grâce à la capacité d’acteur de l’acteur. En tant, Yoshira Escarrega accompagne le casting en tant qu’anthropologue Elisa, qui sera la clé de ladite enquête.

tout le sang ont 10 épisodes et vous pouvez déjà voir le premier d’entre eux dans StarzPlay Amérique latine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂