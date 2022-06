All Rise Saison 3 Épisode 2 Date de sortie, Spoilers, Regarder en ligne, Nombre total d’épisodes

Tous les fans de tous les coins du monde recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 3 d’All Rise. Les fans sont vraiment ravis de cet épisode à venir et de connaître tous les détails liés à cette série, les fans recherchent vraiment partout sur Internet. Après avoir vu la curiosité des fans, nous avons décidé d’apporter un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 2 de la saison 3 d’All Rise dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 3 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série américaine et cette série a été créée par Greg Spottiswood. Fondamentalement, toute la série tournera autour du drame juridique. Le scénario de cette série est basé sur The Courtroom 302 de Steve Bogira. Son premier épisode est sorti le 23 septembre 2019 et après la sortie, cette série a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série vous montrera la vie personnelle des juges, des procureurs et des défenseurs publics dans un palais de justice de Los Angeles. Le début de cette série suivra la juge nouvellement nommée Lola Carmichael, une ancienne procureure de district adjointe très appréciée et impressionnante. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante.

Date de sortie de l’épisode 2 de la saison 3 de All Rise

Nous allons donc tout vous dire sur la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 3 d’All Rise. Le nom de l’épisode 2 de cette saison en cours est « The Game » et il sortira le 14 juin 2022. Si vous êtes enthousiasmé par cet épisode à venir, marquez simplement la date et n’oubliez pas de le regarder.

Où diffuser All Rise?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est OWN. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment Fubo TV, DirecTV et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette série.

Simone Missick comme juge Lola Carmichael

Wilson Bethel en tant que procureur de district adjoint Mark Callan

Jessica Camacho comme Emily Lopez

J.Alex Brinson en tant que shérif adjoint Luke Watkins

Ruthie Ann Miles dans le rôle de Sherri Kansky

Lindsay Mendez comme Sara Castillo

Marg Helgenberger comme juge Lisa Benner

Lindsey Gort comme Amy Quinn

Ian Anthony Dale comme DA Louis Bravo

Samantha Marie Ware dans le rôle de Vanessa « Ness » Johnson

Roger Guenveur Smith comme juge Marshall Thomas

Anne Heche comme Corrine Cuthbert

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 2 de la saison 3 d’All Rise, sa date de sortie réelle, le casting de la série, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 2 de la saison 3 d’All Rise, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

