All of Us Are Dead : Y aura-t-il une deuxième saison de la nouvelle série de zombies sur Netflix ?

Les fans de la série Zombie peuvent obtenir une recharge de Netflix : Nach Jeu de calmar démissionne avec Nous sommes tous morts un nouveau Série d’horreur à succès en Corée au départ le 28 janvier 2022 dans la tempête le Top dix la Netflix– Graphiques conquis. Nous vous dirons à quoi vous attendre dans la nouvelle série de zombies, qui montre déjà avec la première bande-annonce que pas ici Action et brutalité sauvées voudrais.

De quoi parle Nous tous sommes morts ?

L’accent est mis sur un groupe d’élèves d’un lycée en Corée du Sud qui se retrouvent soudainement dans une situation délicate : Soudain, quelqu’un s’introduit par effraction virus zombie dans le laboratoire du professeur de sciences et transforme tous les élèves et enseignants en morts-vivants dangereux et en colère.

Au milieu se trouve une poignée d’étudiants qui se trouvent dans les toilettes de l’école lorsque soudain le chaos éclate et se propage comme la foudre. Pris au piège dans une pièce minuscule, ils en essaient un se battre pour s’en sortir, afin de ne pas finir comme une personne infectée enragée. Une lutte indescriptible pour la survie commence.

Cast: Le casting de la série d’horreur All of Us Are Dead

la série zombie sanguinaire et assez brutale « Nous sommes tous morts » (titre original : Jigeum Uri Hakgyoneun). 12 épisodes et basé sur un webtoon du même nom de Joo Dong-geun, qui a connu un énorme succès entre 2009 et 2011. Raison suffisante pour que Netflix développe une série avec le scénariste Chun Sung-il et les réalisateurs JQ Lee et Kim Nam-su.

Le casting est composé d’acteurs connus et célèbres :

Yoon Chan Young

Cho Yi Hyun

Lee Yoo Mi

Parc Ji-hu

Lomon

Yoo In-soo

Lim Jae Hyeok

© Netflix – « Nous sommes tous morts »

All of Us Are Dead : Y aura-t-il une 2ème saison ?

La nouvelle horreur zombie célèbre un monde entier énorme succès sur Netflix. Quiconque a passé tout le week-end à regarder les 12 épisodes d’affilée sera bientôt confronté à la question : Y aura-t-il une 2ème saison ?

« Je n’arrive pas à croire à quel point la série a reçu du soutien de tant de pays à travers le monde, je suis tellement reconnaissant. Je pense que ce sera un grand soulagement pour tous les acteurs et le personnel qui ont consacré deux ans à ce projet. »a déclaré le réalisateur de la série dans une interview.

Jusqu’à présent, ni Netflix ni les fabricants ne se sont prononcés en faveur d’une extension, mais les premiers détails à ce sujet ne devraient pas tarder à arriver.