«All Of The Lights» de Kanye West devient quintuple platine

Le magnifique « All Of The Lights » de Kanye West a officiellement décroché une cinquième plaque de platine, la plus élevée de « My Beautiful Dark Twisted Fantasy ».

Il y a beaucoup de fans qui, et avec un visage impassible, déclarent Kanye West Ma belle fantaisie tordue sombre être le plus grand album de rap de tous les temps. Et bien qu’un titre aussi noble soit certainement discutable, le fait qu’il soit inclus de manière crédible dans la conversation témoigne de sa qualité de classique. En tant que tel, plusieurs des morceaux phares sont restés en rotation régulière à ce jour, y compris l’hymne absolument épique « All Of The Lights », qui comprend des voix supplémentaires de John Legend, The-Dream, La Roux, Alicia Keys, Fergie, Elton John et Rihanna.

Kanye West – Toutes les lumières

En tant que l’un des morceaux les plus accessibles de l’album, au moins comparativement parlant, « All Of The Lights » est l’un des plus ambitieux de Yeezy. Bénéficiant d’un instrumental triomphant qui sonne comme un mélange entre une ascension au paradis et une bataille de boss particulièrement grandiose, il bénéficie également d’une liste impressionnante de chanteurs invités stratégiquement disposés, dont aucun ne remplit le mélange de performances particulièrement invasives. En termes simples, il y a beaucoup à découvrir tout au long de la piste de cinq minutes, qui présente une performance étonnamment émotionnelle d’un Kanye West en pleine forme.

Il n’est pas surprenant de voir « All Of The Lights » rester populaire, au point que le morceau de 2010 a officiellement franchi une autre étape majeure de la musique, atteignant officiellement le statut de quintuple platine certifié par la RIAA. Avec cela, il a grimpé au-delà de « Power » (4x platine) et « Runaway » (2x platine) et s’est imposé comme le morceau le plus réussi de l’album classique. Montrez un peu d’amour à Kanye West dans les commentaires ci-dessous, surtout si vous gardez « All Of The Lights » en rotation régulière.