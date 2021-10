All Hallows’ Dreams: Ghost Train vous emmène dans une aventure effrayante et communautaire

Abonnez-vous à Push Square sur

L’un des meilleurs aspects de Dreams est le fait qu’il accueille des événements spéciaux dans le jeu. En été, nous avons eu le retour de DreamsCom, dans lequel les créations de la communauté ont été exposées dans un cadre étonnant de style salon professionnel. Maintenant, cependant, la saison effrayante est à nos portes, et cela signifie le retour de l’excellent spécial Halloween du jeu, cette année nommé All Hallows’ Dreams: Ghost Train.

Autre collaboration entre Media Molecule et la communauté du jeu, la célébration effrayante de cette année présente un champ de foire hanté, dans lequel vous trouverez toutes sortes de trucs et de friandises. L’attraction principale est le train fantôme titulaire. Le train vous emmènera à travers diverses pistes créées par les utilisateurs, et il semble que l’accent sera mis sur les fusillades de chasse au score. « Choisissez votre chemin à travers les nombreux rails du train fantôme, tirez sur des cibles pour établir des scores élevés et profitez de frayeurs à gogo », lit-on sur le blog PlayStation. Vous pourrez même jouer en PSVR, si vous le souhaitez.

Ailleurs, les utilisateurs ont sculpté des citrouilles et fabriqué des épouvantails pour le patch de citrouilles dans le jeu, ce qui était un ajout amusant l’année dernière et devrait être amusant de se promener à nouveau. Ce n’est pas tout, cependant, car All Hallows’ Dreams de cette année présente des quêtes et des mini-jeux à apprécier. Participer aux mini-jeux du carnaval et aider un personnage mystérieux vous rapportera par exemple des diablotins sur le thème d’Halloween.

Tout commence à partir du 15 octobre, date à laquelle vous pourrez découvrir l’événement par vous-même. De plus, vous pouvez jouer à All Hallows’ Dreams: Ghost Train, que vous possédiez ou non le jeu : l’essai gratuit sera mis à jour pour inclure l’événement.

Si l’événement de l’année dernière est quelque chose à faire, ce sera une très bonne façon de profiter des vacances. Allez-vous démarrer Dreams pour assister à cet événement d’Halloween ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.