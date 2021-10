All Hallows’ Dreams: Ghost Train semble être un vrai régal, en direct maintenant dans Dreams sur PS4

Abonnez-vous à Push Square sur

Dreams reste l’un des jeux les plus fascinants de PlayStation, et cela est en partie dû à son paysage en constante évolution de contenus créés par la communauté. Un véritable moment fort, que vous vous impliquiez en tant que créateur ou que vous jouiez simplement le résultat final, est tous les événements spéciaux, y compris la vitrine annuelle d’Halloween, All Hallows’ Dreams. Il est de retour cette année sous le nom de All Hallows’ Dreams: Ghost Train, et il a l’air super amusant dans la nouvelle bande-annonce, intégrée ci-dessus.

L’événement commence à partir d’aujourd’hui, le 15 octobre, et restera jouable dans le jeu en permanence. Jusqu’au 1er novembre, cependant, il est possible de récupérer des diablotins spéciaux sur le thème d’Halloween, récompensés pour avoir accompli certaines tâches au cours de l’événement.

La communauté Dreams a été occupée à construire diverses choses pour cela, y compris leurs propres citrouilles et épouvantails pour les jardins, et des niveaux pour la partie titulaire du train fantôme. Il s’agit d’un jeu de style tireur sur rails dans lequel le train vous emmène à travers des endroits effrayants et créés par les utilisateurs pour abattre des cibles. C’est comme une balade dans un parc à thème, et nous sommes ravis de faire un tour. Vous pourrez également personnaliser votre avatar avec des costumes de fête, et le tout est jouable en PSVR pour démarrer.

Tout cela semble convenablement délicieux, n’est-ce pas? Jouerez-vous à All Hallows’ Dreams en octobre ? Attention à l’écart dans la section des commentaires ci-dessous.