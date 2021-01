All Hail The Cook-o-tron est maintenant disponible sur Steam pour une expérience culinaire en VR

Le développeur Slapunas et Jakayaki propose une expérience de cuisine VR unique qui testera la capacité des joueurs à effectuer plusieurs tâches à la fois. Le jeu est un jeu expérimenté basé sur la physique intitulé Salut le Cook-o-tron qui mettra au défi les joueurs dans un concours de cuisine unique. Aiguisez vos compétences culinaires et maîtrisez le multitâche tout en travaillant pour satisfaire un boss robotique aux attentes déraisonnables.

Dans Salut le Cook-o-tron les joueurs dirigent un restaurant de restauration rapide qui doit servir un large éventail de clients étranges. En tant qu’expérience VR, les joueurs sont limités à un seul stand et doivent faire fonctionner plusieurs machines en même temps. Ceci est similaire à la cuisson à l’arrière d’un camion, sauf qu’un robot surveillera vos progrès tout le temps.

Entrez dans une expérience de cuisine en réalité virtuelle où vous êtes un candidat à un étrange concours de cuisine. Faites plaisir au critique culinaire robotique connu sous le nom de Cook-o-tron et perfectionnez vos compétences pour cuisiner un large éventail de plats. Salut le Cook-o-tron est une expérience stimulante qui poussera même les joueurs de VR vétérans à leur limite.

Entrez dans une société future où tout est automatisé et où la cuisine traditionnelle n’est plus une chose. En tant que version clonée d’un chef du 21ème siècle, vous devez participer à un concours de cuisine de classe mondiale pour essayer de plaire à votre critique gastronomique personnalisé.

Cette simulation a permis aux joueurs de travailler selon l’expérience réelle des travailleurs du secteur des services. Ce jeu est livré avec des expressions faciales dynamiques permettant au joueur de se sentir jugé alors qu’il essaie d’accomplir des «tâches» traditionnellement «normales».

Parcourez 30 niveaux fabriqués à la main en affrontant 6 boss dans une compétition de cuisine pas comme les autres. Une fois que vous maîtrisez les 7 stations de préparation des aliments, vous apprendrez lentement plus de 80 plats et comment les produire le plus rapidement possible.

Les clients ont des archétypes, des bizarreries et des besoins uniques. C’est une expérience unique qui vous mettra au défi de progresser en vous poussant à un niveau de défi non fixé par d’autres expériences de réalité virtuelle.

Pour une expérience plus personnalisée, le titre est accompagné d’une sélection de difficulté. Bien que chaque environnement offrira aux joueurs un défi unique et nouveau, le gameplay continuera à s’ajuster en fonction des compétences du joueur et restera dans les limites du raisonnable. Pourtant, cela ne signifie pas que le critique approuvera toujours les produits alimentaires finis.

C’est un excellent jeu pour les joueurs de tous âges. En tant que titre VR, les joueurs auront besoin d’un large espace de jeu, mais le jeu est livré avec un réglage réglable lui permettant d’être joué à la fois assis et assis.

Salut le Cook-o-tron est disponible sur Vapeur. Ce titre oblige les joueurs à avoir mis en place un VR s’ils veulent participer à l’action de cuisine.