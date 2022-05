All for Lucy: détails de la nouvelle série mexicaine Prime Video

Première vidéo

La série remake de J’aime lucy se rapproche d’atteindre Prime Video. Connaître tous les détails de ce que sera cette nouvelle bande mexicaine.

© Prime VidéoNatalia Tellez comme Lucy

Il y a des séries qui, peu importe le nombre d’années qui s’écoulent, restent dans les mémoires pour la rage qu’elles étaient au moment de leur première. Parmi eux se trouve J’aime lucyune sitcom de six saisons dans laquelle Lucille Ball a joué en 1951 et c’était très réussi pour l’époque. C’est pourquoi l’année dernière Prime Video a décidé de lui rendre hommage avec la première de Être les Ricardosqui mettait en vedette Nicole Kidman.

Cependant, maintenant, Prime Video va plus loin et lance un nouveau pari à retenir J’aime lucy. A cette occasion la plateforme lancera tout pour lucyun remake mexicain de ladite fiction. Pour l’instant, la nouvelle version qui sera publiée sur le service à la demande aura une seule saison et est prête à être partagée dans le monde entier. Ce sera le 20 mai prochain lorsque les premiers épisodes seront partagés.

Bien que tout indique que cette nouvelle édition de J’aime lucy traduit en espagnol et avec différents protagonistes, il sera adapté à l’époque actuelle. Pour tout pour lucyqui se mettra à la place de Lucille Ball sera Natalia Telleztandis que Daniel Tovar sera son mari Ricky. D’un autre côté, Andrés Zuno et Daniel Haddad seront les nouveaux Esteban et Federico, les voisins de Lucy et Ricky.

La série, dont on ne sait pas encore exactement comment elle sera axée, a été développée et produite par Endemol Shine Boomdog qui, avec Elefantec Global, a acquis les droits de la bande originale pour la recréer comme une comédie mise à jour. Et, sans aucun doute, ils y sont parvenus depuis le synopsis qui anticipe ce qui va arriver dans ce Création originale Prime Videoa laissé les téléspectateurs en vouloir plus.

« Dans cette nouvelle série, Lucy est une femme du 21e siècle qui veut être amoureuse, mais qui ne veut pas renoncer à son individualité. L’actrice mexicaine Natalia Téllez (After You) jouera le personnage emblématique de Lucy, tandis que Daniel Tovar (Mirreyes Vs. Godínez) jouera son mari Ricky. Et pour compléter ce regard sur l’amour, Andrés (Andy) Zuno (Al Diablo con los Guapos) et Daniel Haddad (La Busca) jouent le couple d’Esteban et Federico, qui sont les voisins de Lucy et Ricky», décrit le synopsis officiel.

Et, au moment de l’annonce de la série, Leo Zimbrón d’Endemol Shine Boomdog a assuré : «I Love Lucy est à la base de toutes les séries comiques jamais créées, et nous sommes honorés de la réinventer avec ses histoires et ses personnages essentiels.”. Il a ensuite ajouté : « Nous avons pris cette série classique et l’avons transformée en une comédie romantique pour 2021. Ce fut une tâche difficile et belle, travaillant avec un talent fantastique devant et derrière la caméra. Notre casting s’est approprié les personnages, nous avons donc une relation très actuelle entre Lucy et Ricardo, et les histoires sont à tous égards la vie d’aujourd’hui.”.

