All American Season 4: Date de sortie et tout sur le spectacle

Tous les Américains retardent le State Championship qui était censé être entre South Crenshaw et New Beverly dans la saison 4. Et nous devons savoir qui gagne. Le titre se jouera entre South Crenshaw (New Beverly) et il y a une question qui a été soulevée avant la saison 4. Beverly et Crenshaw ont eu une rivalité continue. Après que Billy Baker ait sélectionné Spencer James pour New Beverly, son premier passage de deux ans a été passé avec New Beverly. Cependant, Spencer James est revenu à South Crenshaw peu de temps après la saison 2 de All American.

La saison 3 de All American concernait les hauts et les bas qui ont abouti à la rencontre des équipes respectives lors du championnat d’État. Il a fallu trois saisons à All Americans pour les amener tous les deux à la ligne d’arrivée. Les deux équipes sont arrivées à l’Arena avant le match. Les joueurs de Beverly et Crenshaw étaient tous les deux sur les lieux et ils se sont bien battus. Les entraîneurs et les arbitres étaient convaincus de permettre le combat en réduisant l’intensité.

La troisième saison américaine s’est terminée lorsque les deux équipes ont atteint la fin du terrain. Au lieu de terminer la saison trois avec le match dramatique entre ces deux écoles, la saison 4 d’All American a été diffusée. Regardons qui va gagner le championnat d’État américain.

South Crenshaw a déjà affronté New Beverly une fois. Mais ce match était différent. Les deux équipes se sont affrontées au cours de la saison 1 All-American alors qu’elles jouaient toutes les deux en finale d’État. Ils étaient différents à l’époque car Spencer dirigeait l’équipe avec Jordan Baker et l’entraîneur Billy. Ils ont bien joué mais New Beverly a gagné.

Toutes les mises à jour américaines de la saison 4

Ces deux équipes se sont à nouveau rencontrées dans un match revanche. Au printemps, ils ont joué un match à 7 contre 7 en amical. Darnell, le demi-frère de Spencer a fait ressortir une rivalité. Darnell s’est approché de Spencer, qui tentait de marquer un touché. Spencer s’est mis à genoux et Darnell a suivi.

Les deux équipes ont une chance de gagner, mais qui remportera la saison 4 du California State Championship All American ? South Crenshaw pourrait gagner contre New Beverly. Ils n’ont pas besoin de gagner ce match, mais la pression est moindre et ils veulent remporter le titre. Les coéquipiers de Spencer ont montré des signes qu’ils étaient sous pression. Cela leur permet de jouer normalement. Cela rappelle également les souvenirs de Spencer ayant été sacré champion deux fois de suite.

Les joueurs clés de South Crenshaw sont toujours disponibles et la saison 4 de All American recherchera Spencer & Billy pour livrer le titre à South Crenshaw.