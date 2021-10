All American Saison 4: Distribution, intrigue, bande-annonce, date et heure de sortie

L’une des meilleures émissions CW axées sur le football All American revient avec la saison 4. Bien que l’émission ait été créée pour CW, elle est également disponible sur Netflix. Par conséquent, la saison 4 de All American sera diffusée sur CW ainsi que sur Netflix le même jour, mais elle sera d’abord diffusée via CW et plus tard, elle sera également disponible en streaming sur Netflix une fois la diffusion terminée.

Date et heure de sortie

La saison quatre du drame de football All American, qui met en vedette Daniel Ezra et Bre-Z, sera diffusée sur CW le 28 octobre 2021 à 20 h HE. CW. Cependant, la saison sera également disponible sur Netflix en 2022.

Pour ceux qui souhaitent regarder l’émission sur Internet, vous pouvez diffuser des épisodes pendant quelques jours pendant une journée sur The CW Network.

Bande-annonce

La bande-annonce officielle de All American Season 4 est sortie sur Youtube en septembre. Jusqu’à la sortie de sa bande-annonce, l’émission était très attendue car la bande-annonce a eu un million de vues la première semaine.

Jeter

Daniel Ezra reprendra le rôle de Spencer James

Samantha Logan sera de retour dans le rôle d’Olivia Baker

Michael Evans Behling peut être vu comme Jordan Baker

Taye Diggs revient dans le rôle de Billy Baker

Bre-Z sera de retour en tant que Coop

Greta Onieogou reprendra le rôle de Layla Keating

L’intrigue attendue

L’issue du championnat reste à déterminer par rapport à la saison précédente. Les fans attendent avec impatience les résultats de la même saison 4 américaine.

La vie de tous les joueurs sera modifiée à la suite de ce tournoi, la saison 3 s’est donc terminée avec un cliffhanger important, et les supporters espèrent voir le même niveau d’intensité pour la prochaine saison également.

Les différentes intrigues qui seront examinées dans la saison 4 seront celles des problèmes de santé d’Asher et Carrie qui impactent directement le quotidien de Layla qui est interprétée par Greta Onieogou.

Le personnage qui est Hunter Clowdus, JJ Parker verra plus de détails à l’écran. Les fans sont extrêmement heureux de la nouvelle saison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂