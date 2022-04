Alita: Battle Angel Star Rosa Salazar se bat toujours pour une suite

En 2019, le public en voulait plus lorsque le film d’action cyberpunk Alita : ange de combat est venu à sa fin taquine. Depuis lors, les fans ont fait pression pour une suite, et ils ne sont pas les seuls, car la star Rosa Salazar a révélé qu’elle faisait toujours tout ce qu’elle pouvait pour obtenir Alita 2 du sol – même en train d’écouter et de harceler James Cameron et Robert Rodriguez.

« Je les harcèle tout le temps. Par exemple, cela pourrait bientôt devenir un problème juridique. J’envoie beaucoup d’e-mails à James Cameron. … Et il est toujours comme, ‘Je suis tellement déprimé.’ Ce qui est fou d’entendre quelqu’un comme James Cameron dire : « Je suis tellement déprimé ! Quand nous étions à South by Southwest, je suis allé chez Robert (Rodriguez) et j’ai pris le thé, et je parlais juste d’Alita.

S’adressant à Cinemablend, Salazar a poursuivi, offrant un air prometteur à l’idée de Alita 2 toujours honorant le grand écran et révélant qu’elle, Cameron et Rodriguez ont loin d’avoir renoncé à ramener le cyborg bien-aimé.

« Nous avons tous les trois tellement d’amour pour ça. Ce n’est jamais en dehors de notre champ de vision, jamais. Dans tout ce que nous faisons, nous nous disons simplement : « Comment pouvons-nous y retourner ? » … Nous essayons comme un diable de la faire revenir parce que nous savons à quel point, tout comme (Undone), son histoire signifie tant pour les femmes, les jeunes filles, les garçons, pour tout le monde. Je pense qu’elle représente quelque chose qui transcende la race, le sexe, tout ça. Alors on y travaille, mec !

Réalisé par Robert Rodriguez et produit par James Cameron, Alita: Battle Angel est basé sur le manga Gunnm de Yukito Kishiro et suit une jeune fille nommée Alita, une cyborg de combat qui se réveille sans aucun souvenir de qui elle est dans un monde futur qu’elle ne reconnaît pas. Elle est recueillie par Ido, un médecin compatissant qui se rend compte que quelque part dans cette carapace de cyborg abandonnée se trouve le cœur et l’âme d’une jeune femme au passé extraordinaire. Alita entreprend alors de découvrir son passé et de trouver sa véritable identité. Frustrant, Alita: Battle Angel se termine sur une sorte de suspense, Alita promettant de combattre les oppresseurs du monde.

Rosa Salazar joue le rôle d’Alita dans une animation de capture de performances, avec Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein, Jackie Earle Haley et Keean Johnson dans des rôles de soutien. Alita: Battle Angel a été un succès modéré, rapportant 401,7 millions de dollars dans le monde, ce qui n’était pas suffisant pour garantir automatiquement qu’une suite serait éclairée. Le film a d’abord reçu des critiques mitigées, mais a depuis attiré une base de fans passionnés désespérés de voir les aventures d’Alita continuer.

Alita: Battle Angel est sorti par 20th Century Fox, et avec le studio maintenant sous l'égide de Disney, les fans pourraient-ils enfin voir une suite prendre forme sur Disney+ ? Si quelqu'un peut faire bouger les choses sur Alita 2, c'est sans aucun doute le trio composé de Rosa Salazar, James Cameron et Robert Rodriguez.





