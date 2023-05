Alita: Battle Angel 2 Talks Are Happening, le réalisateur Robert Rodriguez confirme

Les mises à jour positives concernant la suite recherchée de Alita : ange de combat continuez, le réalisateur Robert Rodriguez confirmant qu’il y a eu des discussions sur le projet entre lui-même, l’écrivain James Cameron et le producteur Jon Landau. S’adressant à Games Radar, Rodriguez a révélé que les discussions entourant la réalisation de Alita 2 se passent dans les coulisses, le cinéaste déclarant qu’il « adorerait » voir la suite se concrétiser.





« Ouais, nous en avons parlé, alors nous aimerions en faire un. »

Cependant, alors que des pourparlers sont en cours, Rodriguez s’empresse de souligner que Cameron et Landau sont actuellement occupés avec une autre franchise. Une petite épopée de science-fiction intitulée Avatar. Avec plusieurs Avatar suites en cours d’élaboration, Cameron et Landau sont actuellement «claqués», mais ont néanmoins été aussi engagés que possible en ce qui concerne Alita.

« Nous ne l’avons pas encore défini avec certitude, mais nous espérons vraiment le faire et en parler beaucoup. Ils sont critiqués avec tous les trucs d’Avatar, mais ils s’y sont définitivement engagés. »

C’est loin d’être la première mise à jour que nous avons reçue concernant Alita: Battle Angel 2. Le producteur Jon Landau a récemment révélé que « nous y travaillons » tout en parlant avec Screen Rant, ajoutant que la technologie utilisée pour créer Avatar : la voie de l’eau pourrait se poursuivre dans le monde d’Alita. « Avatar : Way of Water ne serait pas ce qu’il est mais ce que nous avons fait pour Alita. Et maintenant, remettons ça et rendons-le à Alita. Nous parlons à Robert et à Rosa et tout va bien », a-t-il déclaré.

Alita: Battle Angel 2 est maintenant en développement actif

Sorti en 2019 et réalisé par Robert Rodriguez, Alita : ange de combat est basé sur le manga de Yukito Kishiro Gunnm et suit une jeune fille nommée Alita, un cyborg de combat qui se réveille sans aucun souvenir de qui elle est dans un monde futur qu’elle ne reconnaît pas. Elle est recueillie par Ido, un médecin compatissant qui se rend compte que quelque part dans cette carapace de cyborg abandonnée se trouve le cœur et l’âme d’une jeune femme au passé extraordinaire.

La fin du premier Alita : ange de combat laisse entrevoir beaucoup plus à venir, et bien que rien ne se soit passé jusqu’à présent, il a été récemment confirmé qu’une suite est actuellement en développement actif. Non seulement cela, mais Robert Rodriguez et James Cameron ont depuis prêté serment de sang pour obtenir Alita 2 fait. Peu importe combien de temps cela prend.

En attendant la suite Alita: Battle Angel 2 nouvelles, Robert Rodriguez s’associera ensuite à Ben Affleck pour le thriller de science-fiction, Hypnotique. Mettant en vedette Affleck en tant que détective qui apprend que sa fille disparue et une série de vols de banque très médiatisés pourraient être liés, Hypnotique promet d’emmener le public dans un voyage hallucinant alors qu’Affleck se bat pour retrouver sa fille et arrêter l’agence gouvernementale secrète derrière la folie.

Réalisé par Robert Rodriguez, qui a co-écrit le scénario avec Max Borenstein, Hypnotique est prévu pour être publié aux États-Unis le 12 mai 2023 par Ketchup Entertainment.