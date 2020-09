Alita Battle Angel 2: date de sortie, intrigue, distribution et tout ce que vous savez jusqu’à présent

L’histoire du film Alita repose sur une jeune fille, et cette femme ne ressemble à personne dans ce monde entier. Elle fait partie d’un androïde, d’un certain nombre d’individus, et en grande partie elle est un dur à cuire. Le film Alita repose sur un ange du conflit, James Cameron est le producteur en plus du co-scénariste de ce film. La première période d’Alita était plutôt populaire et a été très appréciée des téléspectateurs. Sa prochaine partie devrait être lancée en 2020, mais en raison de cette incertitude pandémique, la probabilité de sa sortie sera l’année prochaine 2021.

La langue originale de ce film est l’anglais. Toute l’histoire est basée sur un livre japonais populaire appelé histoires de manga. Vous trouverez l’aventure, l’action et Gunnm de Yukito Kishiiro. La toute première partie des angles de bataille d’Alita est la même entreprise que Lightstorm, TSG Entertainment, 20th Century Fox.

Date de sortie d’Alita Battle Angel 2

Alita Battle Angel est sorti le 31 janvier 2019. Les amoureux ont adoré le film et sont maintenant enthousiasmés par Alita Battle Angel 2. La suite n’arrive pas de sitôt, et vous devez attendre plus. La situation actuelle est assez difficile pour reprendre le tournage à cause de la pandémie COVID-19. Une suite d’Alita Battle Angel pourrait sortir fin 2021 ou en 2022.

Scénario

L’histoire tourne autour d’un cyborg, Alita qui est petite et réveille tout le corps. Son excursion avance alors qu’elle tente de trouver sa propre identité. Le film est placé dans le futur. Nous retrouvons Alita dans une communauté de fer littéraire par un médecin, Ido. Elle se réveille sans aucun souvenir de sa vie. Le médecin essaie de la protéger alors qu’elle tente de faire des recherches sur sa vie.

Stars en vedette dans Alita: Battle Angel 2

Rosa Salazar comme Alita

Jennifer Connelly comme Dr Chiren

Ed Skrein comme Japon

Keenan Johnson comme Hugo

Lana Condor comme Koyomi

Christoph Waltz comme Dr Dyson Ido

Mahershala Ali en tant que vecteur

Jackie Earle Haley comme Grewishka.

