Alita Battle Angel 2: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour ici

Alita: Battle Angel est la génération de longue date de James Cameron, qui a effectué le test d’essai de 2000 dans un moyen qui était à l’origine basé sur le manga japonais Gunman. La version que nous avons finalement obtenue de l’ami proche de Cameron, Robert Rodriguez avec Rosa Salasar, qui vient à Moe-Top Innovation est devenue une société d’anime au personnage de son nom.

À propos de la série?

Bien qu’Alita ait un nombre beaucoup plus important d’adeptes fiables, qui se font appeler Alita Sena et qui ont été directs et cohérents, Chang a un record pour une série Alita. Rendez-vous plus de 140 380 minutes et commencez maintenant plus tard. Les fans prévoient de dépenser pour le combat aux Oscars.

Alita: Battle Angel 2 Date de sortie et distribution

Rosa Salazar joue le personnage d’Alita, qui est le principal protagoniste du film avec un cyborg restauré. Christopher Waltz joue le Dr Dyson. C’est le scientifique qui fait revivre Alita. Le film de bataille suivant, Angel Alita, peut présenter la star de Black Panther Danai Gurira pour jouer avec un personnage qui fait partie de la scène de Motorball sur terre d’Alita. Elle pourrait jouer Zafal Takie ou «Red Wind».

La nouvelle est sortie d’un tweet de l’armée d’Alita. Après l’avoir vu, les fans étaient ravis à la perspective de voir la célébrité Marvel dans cette série animée. Il n’y a pas de confirmations pour le moment, mais si cela devait se produire, tous les amoureux de l’univers Marvel Comic seraient très excités à ce sujet.

Scénario:

Il n’y a pas encore d’informations officielles sur l’histoire. Et aussi, peu d’impressions solitaires sont sorties. Mais dans tous les cas, Alita Battle Angel deux sortira également avec l’emplacement où Alita Battle Angel a été terminé.

En raison de la situation actuelle de COVID 19, le film est reporté, mais il va sûrement sortir bientôt.

