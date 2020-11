Alita Battle Angel 2: Date de sortie, distribution, intrigue et pourquoi les cyborgs gardent-ils toujours leur visage humain?

Une bonne nouvelle peut être ici pour les fans de manga! Les créateurs d’Avatar, probablement après deux ans, l’ajustement très attendu du Manga par James Cameron devrait revenir sur les écrans.

Alita: Battle Angel est un film d’activité cyberpunk américain de 2019 déterminé par l’arrangement des années 1990 de Gunnm de l’artisan japonais de manga Yukito Kishiro et sa modification de mouvement vidéo exceptionnelle de 1993 Battle Angel.

Date de sortie

Eh bien, pour le moment, il n’y a aucune confirmation une fois que le film sera sorti, mais vous trouverez toutes les opportunités possibles dans lesquelles nous pouvons la revoir à l’écran et trouver sa propre identité.

Jeter

Rosa Salazar comme Alita

Christopher Waltz comme le Dr Dyson Ido

Jennifer Connely comme Chiren

Keenan Johnson comme Hugo

Mahershala Ali en tant que vecteur

Casper Van Dien comme Amok

Jeff Fahey comme Mc Teague

Idara Victor comme infirmière Gerhard

Leonard Wu un Kinuba

Marko Zaror comme Ajakutty

Rick Yune

Depuis la cassure COVID 19 sur perte. Nous ne savons pas où nous aurons une suite et même un grand non. Des fans supposent que nous pourrions ne jamais avoir de saison 2. Les réponses sont plutôt insatisfaisantes, car elles concernent la partie suivante.

Puisqu’ils ont peur d’entraver la norme et de publier quelque chose de moins digne. Et à cause de quoi nous ne savons pas s’ils pourraient un jour sortir de cela et nous fournir une suite.

Terrain

Après avoir laissé tomber son fan, Hugo, Aletta a décidé de mieux se comprendre et de mieux comprendre sa signification de ce monde. Elle se dirige pour devenir une championne de moto-ball et veut retourner dans la mystérieuse ville, Zalem, faire également son pionnier, Nova.

Le simple fait qu’il y ait toute une scène de concours de bloc moteur qui n’a pas fait dans la première partie du film. Il y a donc des chances qu’Alita Battle Angel y trouve une partie de champion de moto-ball.

Dans Alita Conflit Angel Two, nous pourrions découvrir qu’elle peut s’identifier elle-même et le sens personnel de ce monde et peut-être avoir la chance de la voir jouer dans le vainqueur de la balle moteur dans la partie 2.

