Alita Battle Angel 2: date de sortie, distribution, intrigue et plus de mises à jour

L’un des films d’action cyberpunk les plus célèbres, Alita: Battle Angel, sortira prochainement sa suite, Alita: Battle Angel 2, réalisée par James Cameron. Il a été réalisé par Robert Rodriguez et adapté de Gunnm, une série de mangas japonais de Yukito Kishiro. La première partie de l’émission a été créée le 31 janvier 2019 et a été sous les feux de la rampe depuis lors. C’est l’un des films les plus rentables sous la direction de Rodriguez qui a obtenu une note moyenne de 8,2 sur 10. Suite au résultat du blockbuster, les fabricants sont tous prêts à produire sa suite.

L’histoire tourne autour d’un cyborg de conflit, appelé Alita, qui avait été sauvé par un médecin dont le nom est Ido. Il découvre bientôt que ce cyborg n’a autre chose que l’âme d’un adolescent. Plus tard, Alita part de la mission de découvrir sa véritable identité.

La date de sortie pour Alita Battle Angel 2

Eh bien, pour le moment, il n’y a pas de confirmation une fois que le film sera publié, mais vous trouverez des chances que nous puissions la revoir à l’écran et trouver son individualité.

Histoire de la suite de la bataille d’Alita

Le projet parallèle traitera l’intégralité de leurs demandes que les abonnés ont dans le dernier composant après qu’Alita ait perdu ses fans Hugo. Elle s’efforce d’être une personne sérieuse. Elle grimpe aussi pour une championne de Motorball. Elle peut avoir la possibilité de venir fonctionner en tant que Nova dans la ville alambiquée de Zalem.

Comme par Robert Rodriguez, Alita est et consciente d’elle-même. Elle est un objectif, et cette continuation pourrait être une histoire terminée pour Alita.

Les fans sont impatients de découvrir la suite. Nous pouvons sauvegarder les aficionados revigorés dans les meilleures données actuelles autour d’Alita Battle Angel deux fois plus loin que cette variable, sauf à analyser avec nous!

Casting de la suite

Les détails de la distribution ne sont pas rapportés à ce niveau, car comme on l’a dit dans le second, la récupération n’est pas non plus officiellement confirmée. Quoi qu’il en soit, quelques idées sont révélées concernant la poursuite d’Alita Battle Angel.

Vous pouvez tous être heureux d’aimer ça. Rosa Salazar (Alita) reviendra pour comprendre son métier. À ses côtés, Christoph Waltz peut également revenir pour répéter sa fonction de Dr Dyson Ido. Michelle Rodriguez et Jai Courtney peuvent également se présenter dans des emplois cruciaux.

