Alison Brie et Jake Lacy rejoignent Annette Benning pour Peacock’s Apples Never Fall

Alison Brie et Jake Lacy ont embarqué à bord du prochain Peacock Les pommes ne tombent jamais, Rapports variés. Les deux rejoignent Annette Benning et Sam Neill, annoncés précédemment. La série limitée est une adaptation du roman de Liane Moriarty du même nom. Les pommes ne tombent jamais est un #1 New York Times Roman à succès, avec plus d’un million d’exemplaires vendus dans le monde. Moriarty est l’auteur de deux romans précédents qui ont été adaptés pour l’écran : De gros petits mensonges et Neuf parfaits inconnus.





Selon la logline du film, Les pommes ne tombent jamais » se concentre sur les Delaney, qui de l’extérieur semblent être une famille enviable et satisfaite. Les anciens entraîneurs de tennis Joy (Bening) et Stan (Neill) sont parents de quatre enfants adultes. Après des décennies de mariage, ils ont finalement vendu leur célèbre académie de tennis et sont prêts à commencer ce qui devrait être l’âge d’or de leur vie. Mais après la disparition de Joy, ses enfants sont obligés de réexaminer le mariage de leurs parents et leur histoire familiale avec un regard neuf.

Brie et Lacy incarneront deux des quatre enfants de Joy et Stan : Brie jouera Amy, l’aînée des enfants Delaney dont la description du personnage décrit comme « le mouton noir de la famille » et « un gâchis ». Lacy a été choisie pour jouer Troy, le deuxième enfant aîné des Delaney, un joueur de tennis devenu investisseur en capital-risque.

Melanie Marnich, qui adapte le livre pour la série, servira de showrunner et de productrice exécutive. David Heyman, Moriarty, Albert Page, Jillian Share et Chris Sweeney de Heyday Television sont également producteurs exécutifs. Sweeney réalisera plusieurs épisodes. Les pommes ne tombent jamais a été commandé chez Peacock en février dernier.





Les nouveaux acteurs de la série

Brie est surtout connue pour ses rôles dans Communauté et BRILLER. Pour son travail sur ce dernier, elle a remporté des nominations aux Golden Globe en 2018 et 2019. La série, qui suivait une équipe de lutteuses, a été brusquement annulée en octobre 2020 en raison de difficultés avec les protocoles Covid-19. Brie a qualifié l’annulation de la série « le grand chagrin de [her] carrière. »

Ses autres crédits incluent des rôles dans Jeune femme prometteuse, l’artiste du désastre, et La poste. Récemment, elle a étendu ses efforts à la production et à l’écriture avec Fais-moi tourner, Fille cheval, et plus récemment, Quelqu’un que je connaissais. Elle a également joué dans les trois films.

Lacy a récemment joué dans Peacock’s Ami de la famille en tant que pédophile Robert Berchtold. Il a été reconnu lorsqu’il a joué le rôle de Pete Miller dans la dernière saison de Le bureau. D’autres crédits notables incluent Haute Fidélité, Fosse/Verdon, et Le Lotus Blancpour lequel il a obtenu une nomination aux Emmy Awards.