«  Aliens: Infiltrator  » – Lisez un extrait exclusif du nouveau livre de science-fiction effrayant de Titan Books pour Alien Day

Alien Day 2021 est arrivé avec sa date titulaire du 4-26 et son clin d’œil au planétoïde notoire de LV-426 où le vaisseau spatial extraterrestre abandonné a été découvert pour la première fois dans le film « Alien » de 1979. C’est un jour pour les fans de tous horizons de montrer leur amour pour la franchise de science-fiction qui aime nous rappeler que dans l’espace, personne ne peut vous entendre crier.

Dans le cadre des festivités à venir, Titan Books a publié un nouveau roman original « Alien » le 20 avril intitulé « Aliens: Infiltrateur , « et 45secondes.fr a un extrait exclusif pour vous faire peur tout droit sorti de votre combinaison spatiale pressurisée.

Écrit par l’auteur primé Weston Ochse (« SEAL Team 666 »), « Aliens: Infiltrator » est la préquelle officielle du nouveau jeu vidéo « Aliens: Fireteam » de Cold Iron Studio qui débarque dans les magasins cet été.

Aliens: Infiltrator de Weston Ochse (Titan Books, 2021). 14,40 € chez Amazon.

Une nouvelle aventure Xenomorph nous ramène dans le vers « Alien » juste à temps pour Alien Day 2021.

Voici le synopsis détaillé de Titan:

« Le Dr Timothy Hoenikker arrive à la station Pala, une installation de Weyland-Yutani. Attiré par la promesse d’artefacts extraterrestres, il trouve à la place une bureaucratie déformée et un personnel de marginaux testant les effets des biomatériaux xénomorphes sur les créatures vivantes. À l’insu du le personnel, cependant, il y a un infiltré parmi eux dont les actions pourraient être un désastre.

«Le personnel comprend également Victor Rawlings, un ancien marin qui rassemble d’autres vétérans pour se préparer au pire. Alors que Pala Station reçoit une livraison d’œufs extraterrestres, les expériences deviennent incontrôlables, et seuls les anciens Marines coloniaux se tiennent entre les humains et une mort certaine. «

(Crédit d’image: Titan Books)

Ce roman de 352 pages dans l’univers promet d’être un nouvel ajout digne de l’univers « Alien », qui ramène un groupe de hombres puissants et robustes des rangs des Colonial Marines pour combattre les monstruosités sans yeux qui peuplent la violente saga du xénomorphe.

Tamisez les lumières et consultez notre extrait de chapitre exclusif ci-dessous!

Pris à partir de « Aliens: Infiltrateur« par Weston Ochse, publié par Titan Books © 2021 20th Century Studios

Nuit. Tous ceux qui auraient dû être étaient au lit, à l’exception de Cruz. Il ne pouvait pas dormir. Il avait eu de plus en plus de flashbacks récemment, et plutôt que de rester là à regarder le plafond, il avait décidé de travailler un peu.

Personne ne pourra jamais l’accuser de ne pas travailler. Il avait grandi dans un ghetto de conteneurs de stockage sur une planète de distribution Weyland-Yutani qui faisait également office de dépotoir intergalactique. La plupart des résidents du LV-223 étaient destinés à rechercher des métaux rares dans la décharge ou, s’ils avaient la chance, à obtenir un travail de transport de produits dans des conteneurs en attente à destination de BT hors système.

Cruz ne voulait rien de tout cela. À l’époque, il était fier. Trop fier. Il s’était moqué de son père et de sa mère alors qu’ils luttaient pour le nourrir. Il leur avait dit qu’ils étaient paresseux et qu’ils auraient dû trouver un moyen de sortir de la planète, pour qu’il ait un avenir meilleur. Quand il est devenu assez vieux, il a réussi à se cacher, pour être découvert et emprisonné à sa destination. Il avait alors eu le choix de rester en prison ou de rejoindre les Colonial Marines.

Pas vraiment un choix.

Lors de l’entraînement en mer, il avait découvert ce que c’était que de finalement travailler dur, transpirer et saigner en quantités égales. Il avait adoré transformer son corps en machine à tuer et apprendre à utiliser une arme – un fusil à impulsion. Il avait apprécié ses premier et deuxième déploiements, chacun provoquant une insurrection d’une planète comme la sienne, et des gens comme la sienne. Il avait vu de l’autre côté la misère dans laquelle ils étaient forcés de vivre, réalisant pour la première fois qu’ils ne pouvait pas quitter. Ils n’avaient aucun moyen de changer leur destin.

Ils avaient reçu leur sort et devaient faire de leur mieux.

Il a essayé de tendre la main et de parler avec sa famille, de s’excuser auprès de son père et de sa mère, mais tous les efforts de contact ont échoué.

Puis, lors de son troisième déploiement, il rencontra des xenos.

Il secoua le souvenir et enfila sa blouse de laboratoire. Alors qu’il entrait dans le laboratoire, les lumières se sont allumées automatiquement, en harmonie avec le mouvement. Il se rendit immédiatement à la salle de confinement un. Cruz voulait augmenter la quantité de colle noire qu’il avait injectée dans son spécimen actuel – ce qu’il appellerait Rat-X. Il se renfrogna, les deux avant de ses six pattes tenues en l’air. Il avait besoin de l’immobiliser, alors il a baissé complètement la température.

Les autres pensaient qu’il était fou. Probablement même le nouveau gars, Hoenikker. Peut-être Cruz a été un peu fou. Quiconque avait assisté au combat en a été changé, ce que ses collègues médecins n’avaient aucun moyen de comprendre. Ils avaient grandi en droit.

Grâce à une vie difficile et à être l’agent de ses propres actions, Cruz a réussi à transformer le service militaire en une opportunité universitaire et a terminé avec un diplôme d’études supérieures en xénobiologie.

Fou? Non, ce qu’il faisait avec Rat-X était aussi

aussi important que l’expérimentation de quiconque, y compris le spécimen du moment de Prior, Leon-895. L’équipe Pala avait encore beaucoup de questions, y compris comment congeler Xenos pour que leur sang ne soit plus acide. La nature de l’acide changerait-elle avec la décongélation? Pourraient-ils créer une arme gelée qui rendrait Xenos plus facile à tuer avec des armes conventionnelles, tout en empêchant le sang de couler à travers la coque d’un navire? Ils venaient tout juste de sortir du big-X Xenos, mais ils avaient les rats et ils avaient de la glu et ils avaient le temps.

Une fois que Rat-X a été congelé, il a désactivé les commandes de température. Avant qu’il ne se décongèle et ne se réveille, il aurait plus que suffisamment de temps pour faire ce qu’il avait prévu. Prenant une aiguille de biopsie dans un tiroir voisin et une pince, il ouvrit la porte de la salle de confinement. Il y eut un déclic, puis il entra. Un résidu de froid le fit frissonner un instant. Il a attaché la pince à un endroit le long du mur du fond, puis a soulevé la créature gelée et l’a mise dans la pince, qui s’est actionnée. Quatre bras rembourrés enveloppaient la créature, la tenant fermement.

Cruz s’est accroché à l’une des longues jambes chitineuses et a poussé l’aiguille de biopsie dans l’abdomen. Ce qu’il recherchait était plus un échantillon de base qu’un échantillon de sang. S’il avait voulu ce dernier, il aurait endormi le Rat-X en utilisant du gaz. Mais c’était plus facile et, franchement, il se sentait mieux.

Soudainement, il est de retour dans l’obscurité misérable – une obscurité dans laquelle il est retourné, encore et encore. Une obscurité qui ne le quittera pas. Celui qui vit à l’intérieur de lui et évite pour toujours la lumière.

Les fusils à impulsion éclairent la nuit, transformant les événements en un film d’antan. La réalité passe de la lumière à l’obscurité à la lumière encore et encore alors que les impulsions des fusils s’efforcent de sauver

eux. Ils avaient reçu la protection des colonies sur LV-832. Des créatures carnivores de la taille d’un orignal avec des tentacules chargent leur position. Leurs sabots le son du tonnerre. Leurs hurlements comme des cornes musicales. Les impulsions des fusils illuminent les créatures dans des éclairs cauchemardesques. L’observateur avancé meurt le premier.

De retour au laboratoire, il se détache d’une jambe chitineuse.

Le lieutenant essaie d’être un héros. Personne ne veut un putain de héros. Ils tirent et tirent jusqu’à ce que leurs fusils s’étouffent. Les créatures arrivent toujours. Piétinement.

Se casser!

Snyder se jette dans les airs, propulsé par les tentacules enroulés autour de son torse.

Se casser!

Schnexnader hurle alors que son bras droit est mordu. Le sang jaillit sur chacun d’eux alors qu’il tourne follement.

Se casser!

Correia est saisi et claqué à plusieurs reprises contre un arbre jusqu’à ce que le sang et les organes explosent de son corps.

Cruz hurle, puis pleure.

De retour au laboratoire, il réalisa qu’il tenait une jambe dans chaque main, arrachée du corps de la créature. Il faisait un

faible son comme un gémissement continu, se sentait incroyablement somnolent et voulait s’allonger.

Le rat se mit à bouger, puis cria de douleur, le son d’un chat pris dans un étau. Rat-X se tordit et se tortilla. Se tordant, il se dégagea de la pince et, avec ses trois pattes restantes, s’accrocha à l’avant de la blouse de laboratoire de Cruz.

Cruz l’a frappé à la folie.

Il toucha le sol, se redressa, puis se dirigea vers lui.

Cruz recula, mais le Rat-X attrapa la jambe de son pantalon. Dans une danse spastique sur une jambe alors qu’il essayait de libérer la créature, Cruz retourna vers la porte de la salle de confinement. Rat-X a perdu son emprise et a volé contre un mur. Puis Cruz a aperçu l’aiguille de biopsie. Il l’avait laissé tomber pendant sa panne d’électricité. Se rendant compte qu’il tenait toujours deux des jambes de la créature dans chaque main, il en jeta d’abord une, puis l’autre à la créature, qui recula.

Plongeant à la recherche de l’aiguille, Cruz réussit à l’attraper, mais Rat-X bondit entre ses jambes vers la porte ouverte. De ses genoux, Cruz tendit la main et attrapa la monstruosité par derrière. La créature lui grinça des dents, mais Cruz réussit à éviter de se faire mordre. Il fit basculer la créature au-dessus de sa tête, la claquant contre le mur du fond. Les mouvements jetèrent Cruz à genoux, et il rampa frénétiquement à travers la porte. Se tordant sur le dos, il claqua la porte juste au moment où Rat-X plantait le visage sur la vitre.

La créature le fixa avec des poignards alors qu’elle glissait sur le sol.

Cruz s’est levé avec lassitude et a placé l’aiguille de biopsie dans un tiroir. Il s’en occuperait plus tard. Tirant de côté un couvercle de bouton, il a révélé un gros bouton rouge ABORT. Il le pressa et la salle de confinement se remplit de flammes de haut en bas. Rat-X poussa un cri pendant une seconde, puis se replia sur lui-même alors qu’il se transformait d’abord en cendres, puis en cendres. Lorsque les flammes sont mortes, Cruz a fouillé la pièce à la recherche d’autres débris qui pourraient représenter les jambes.

Il pensait qu’il les avait tous.

Avec lassitude, il retourna vers ses dortoirs. La nuit avait presque été un désastre.

Livres Titan ‘ » Aliens: Infiltrateur « est tombé sur notre orbite le 20 avril et est disponible dès maintenant.

