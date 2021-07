Aliens: Fireteam Elite pulvérise et prie avec 15 minutes de jeu coopératif brut

Si vous vous demandez comment Aliens: Fireteam Elite se prépare avant sa sortie sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le mois prochain, alors vous voudrez peut-être consulter cette nouvelle séquence de gameplay non coupée de Game Informer. La vidéo montre environ 15 minutes de chaos coopératif par pulvérisation de balles, et cela a l’air assez amusant.

Cela dit, nous ne savons pas vraiment ce qui est censé différencier Fireteam Elite – à part l’inclusion évidente de xénomorphes. En un coup d’œil, le titre a l’air un peu générique, et ces pistolets violets personnalisés n’aident certainement pas. Il est probablement prudent de dire que si vous recherchez un authentique, teinté d’horreur Extraterrestres expérience, ce n’est pas vraiment il. Surtout quand vous avez des numéros de dégâts couvrant l’écran !

Pourtant, aux côtés de quelques amis, nous pensons que Fireteam Elite a du potentiel. Ce jeu de tir coopératif est-il sur votre radar ? Gardez un œil sur les bouches d’aération dans la section commentaires ci-dessous.