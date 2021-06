Aliens: Fireteam Elite confirmé pour le 24 août, au prix de 40 €

Mettre à jour: Il a été confirmé dans une nouvelle bande-annonce que Aliens: Fireteam Elite sera effectivement lancé sur PlayStation 5 et PS4 le 24 août 2021. Le rythme de l’actualité révèle également le tweak du titre et une nouvelle bande-annonce, que vous pouvez regarder ci-dessus.

Histoire originale : Cold Iron Studios n’a pas encore fait l’annonce, mais le jeu de tir coopératif Aliens: Fireteam semble se préparer pour un lancement PlayStation 5 et PS4 le 24 août 2021. C’est si une liste de pré-commande de Best Buy doit être cru, qui prix le titre à 39,99 €. Fait intéressant, la page ajoute également le mot « Elite » à la fin du titre, suggérant qu’un changement de nom mineur est également de mise. Le nouveau coffret pour les copies physiques revêt également le nouveau titre, nous pensons donc que tout cela est assez légitime.

Si la révélation d’Aliens: Fireteam vous a échappé, voici 25 minutes d’action de gameplay. Ce sera un jeu de tir à la troisième personne rempli de classes avec différents rôles et divers types de Xénomorphes à abattre. Fondamentalement, le contraire d’Alien: Isolation, alors – c’est vraiment le chaos de la course et des armes à feu. La fonction coopérative est ouverte à un maximum de trois joueurs en ligne, avec plus de 30 armes et plus de 70 mods et accessoires d’armes pour vous occuper. « Jouer un rôle central dans les événements épiques qui se produisent 23 ans après la trilogie Alien originale en tant que Marine Colonial stationné à bord de l’USS Endeavour, luttant contre de terrifiantes menaces Xenomorph », lit-on dans le matériel promotionnel.

Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si la confirmation officielle des détails ci-dessus est partagée. En attendant, ça vous intéresse de jouer à Aliens : Fireteam ? Rassemblez un groupe dans les commentaires ci-dessous.