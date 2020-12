Alien Worlds NETFLIX: On regarde ? Une mini-série britannique fantastique mêlant faits et fiction

Alien Worlds est sorti cette semaine sur Netflix, et figure déjà dans le Top 10 des émissions de la plateforme de streaming ce week-end en France. Cette mini-série en quatre parties imagine la vie sur des planètes inaccessibles, en suivant un style similaire aux docuséries sur la nature de la BBC comme Blue Planet.

Alien Worlds, la série NETFLIX qui monte

Au cours des deux dernières décennies, les astronomes ont découvert des milliers de planètes en dehors de notre système solaire. Laquelle de ces planètes pourrait contenir de la vie extraterrestre ? Et à quoi ressembleraient ces extraterrestres ? C’est ce que Alien Worlds s’efforce d’imaginer. Mêlant faits scientifiques et fiction, les créateurs de cette nouvelle série britannique ont produit une docufiction très intrigante et informative sur notre propre planète bleue et la possibilité de vie au-delà de notre système solaire, avec une brillante animation CGI.

Raconté par l’actrice britannique Sophie Okonedo, les quatre parties de la série Alien Worlds se concentrent sur quatre planètes différentes : Atlas, Janus, Eden et Terra. Ces quatre planètes sont un exemple de ce que les scientifiques appellent des exoplanètes. Ce sont des planètes qui ressemblent à la Terre mais qui sont en dehors de notre système solaire. En utilisant ce que nous savons sur la Terre et les règles qui régissent la vie sur notre planète, ils imaginent ce que pourrait être la vie sur ces exoplanètes lointaines, les planètes ressemblant à la Terre dans les autres systèmes solaires.

Dans le premier épisode, sur la planète Atlas, ils imaginent ainsi des créatures appelées « brouteurs de ciel ». L’atmosphère est si dense sur cette planète que ces créatures sont toujours en train de voler, et ne mettent jamais les pieds au sol. Sur Janus, dans le deuxième épisode, des « pentapodes » parcourent la planète, de la même manière que les fourmis sur nos planètes. Le troisième épisode imagine la chaîne alimentaire entre les plantes, les herbivores et les carnivores sur une planète appelée Eden. Et enfin, dans le quatrième épisode, la série discute de la possibilité d’une vie intelligente extraterrestre sur une planète portant un nom similaire au nôtre, Terra.

Le plus déconcertant dans cette série est la façon dont le narrateur décrit la vie imaginée sur ces quatre planètes comme si elles étaient réelles. La narration se poursuit comme n’importe quelle série de documentaires de la BBC observant la vie animale sur notre planète. Cependant, ici, toutes les créatures sont fictives. Tout n’est qu’hypothèse. Mais la narration brouille cette distinction, ce qui rend cette série plus confuse qu’autre chose.

Alors que les mondes créés par l’animation sont fantastiques, et semblent parfois un peu farfelus, certaines créatures ayant l’air très effrayantes, ce qui devient le plus intéressant dans les quatre épisodes sont les sections sur notre propre planète, la Terre.

Alien Worlds montre le souffle de connaissances que les scientifiques ont accumulé sur notre planète, car chaque épisode suit certaines des recherches sur l’écosystème terrestre et l’astrophysique. Le premier épisode, par exemple, nous présente les travaux de l’astrophysicien Didier Queloz, qui a trouvé la première exoplanète dans les années 1990.

C’est l’astrophysicien Adam Frank, au début du quatrième épisode, qui explique en quelques mots pourquoi la vie extraterrestre ne peut être imaginée que pour le moment. Il explique de façon convaincante les raisons pour lesquelles on n’a pas encore trouvé de vie extraterrestre intelligente. En jetant un seau dans l’océan Atlantique, en le ramenant pour n’y trouver que de l’eau, Frank illustre à quel point il est difficile pour les scientifiques de trouver une civilisation dans les « 10 milliards de billions de planètes » possibles qui pourraient abriter la vie sur celles-ci.

C’est une émission de science-fiction divertissante et très instructive. Certaines des vies extraterrestres inventées pourraient vous rappeler de grandes œuvres de science-fiction comme Star Trek si vous connaissez la franchise. Le dernier épisode, par exemple, m’a rappelé à la fois le système de mise en réseau décrit dans le film La Matrice, et le groupe extraterrestre de la franchise Star Trek nommé les Borgs, ces organismes cybernétiques reliés dans un esprit de ruche, qu’ils appellent « le Collectif ».

Alien Worlds est sur Netflix depuis le 2 décembre.