‘Alien: Isolation’ est gratuit cette semaine sur la boutique Epic Games

Si vous ne pouvez pas vous lasser des Xénomorphes « Aliens », ceci Alien Day (et bon, nous avons tous été là-bas), alors Epic Games a un accord pour vous.

Cette semaine, l’Epic Games Store propose gratuitement le jeu 2014 « Alien: Isolation », mais vous devrez agir vite. L’offre se termine le jeudi 29 avril à 11 h HAE (15 h 00 GMT).

« Alien: Isolation », développé par Creative Assembly et publié par Sega, jette un regard sur ce qui se passe des années après qu’Ellen Ripley, cette héroïne Xénomorphe de la franchise de science-fiction, ait affronté son premier extraterrestre dans « Alien » en 1979. Comme nous l’avons appris dans la suite de 1986 (« Aliens », naturellement), Ripley avait laissé une fille Amanda sur Terre lors des événements du premier film. Au moment où Ripley a été sauvé dans « Aliens », 57 ans après le premier film, Amanda avait grandi et vieux.

Alors qu’est-il arrivé à Amanda pendant ces années? C’est là qu’intervient « Alien: Isolation ». Le jeu est un jeu de survie d’horreur spatial solo qui suit une Amanda adulte à la recherche de réponses sur le sort de sa mère.

‘Aliens: Infiltrator’: Lire un extrait exclusif pour Alien Day 2021

« Alien: Isolation » est un jeu de survie solo qui oppose la fille d’Ellen Ripley, Amanda, à une nouvelle menace Xenomorph. (Crédit d’image: Creative Assembly)

Voici le synopsis du jeu d’Epic Games:

«Quand elle a quitté la Terre, Ellen Ripley a promis à sa fille de rentrer chez elle pour fêter son 11e anniversaire. Elle n’a jamais réussi.

« Quinze ans plus tard, Amanda Ripley apprend que l’enregistreur de vol du vaisseau de sa mère a été récupéré. Amanda entre dans la station spatiale de Sébastopol pour enfin résoudre le mystère de la disparition de sa mère, pour affronter une menace inconnue.

« Engagez-vous dans une quête terrifiante de survie en naviguant dans la station labyrinthique de Sébastopol. Non préparé et sous-équipé, vous aurez besoin de toute votre intelligence et de votre audace pour sortir vivant. »

L’attrait de ‘Alien’: Plus de 40 ans plus tard, c’est toujours l’un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Alors que le jeu de base pour « Alien: Isolation » est gratuit, il y a quelques DLC que vous voudrez peut-être envisager pour compléter l’histoire.

« Last Survivor » (3,99 €) vous permet de jouer le rôle d’Ellen Ripley pour passer essentiellement par les derniers moments du premier film « Alien » et détruire le Nostromo (mais n’oubliez pas votre chat Jonesy).

« Trauma » (7,99 €) comprend trois nouvelles cartes pour le mode survivant basé sur le temps « Isolation » et « Safe Haven » (7,99 €) comprend un mode de récupération, selon Epic Games.

« Alien: Isolation » est gratuit sur la boutique Epic Games jusqu’au 29 avril.

Et si vous recherchez toujours plus de camées « Alien » dans les jeux vidéo, tournez-vous simplement vers Fortnite. Le pack de skins Xenomorph et Ripley est de retour, probablement pour aujourd’hui seulement, alors préparez ces V-bucks et préparez votre Victory Royale.

Envoyez un courriel à Tariq Malik à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.