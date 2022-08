‘Alien’ : Hulu prépare une nouvelle série de la franchise de science-fiction

Le directeur exécutif de effet, Jean Landgrafa révélé que l’écrivain Noé Hawley a déjà terminé le scénario d’une prochaine série de la franchise »Extraterrestre », et il a été révélé que la production de l’émission commencera l’année prochaine. Bien que l’annonce n’ait pas fourni de détails spécifiques sur l’intrigue de la série, il a déjà été signalé que la série sans titre « Alien » se déroulerait sur Terre et se déroulerait dans un avenir pas trop lointain.

Le nouveau spectacle a été annoncé pour la première fois lors de l’événement « Disney’s Investor Day » en 2020, se déroulant dans des événements avant les films « Alien » originaux. Hawley a précédemment écrit et réalisé plusieurs épisodes pour des émissions comme Fargo et Legion, qui ont toutes deux été largement saluées par la critique. Les dates de casting et de tournage sont encore inconnues, mais la production de la série »Alien » commence à se préparer pour être prête pour l’année prochaine.

La franchise »Alien » reste l’une des plus grandes productions de science-fiction et d’horreur de tous les temps, avec le premier opus réalisé par Ridley Scott et créé en 1079, avec Sigourney Weaver avec Ellen Ripley. La série se poursuivra avec la sortie de »Aliens » par James Cameron et »Alien 3 » de David Fincheravant de conclure avec »Alien : Résurrection », réalisé par Jean-Pierre Jeunet.

Finalement, la série collaborera avec la saga » The Predator », avec deux » Alien vs. Predator » avant que Scott ne revienne avec les deux prequels »Prometheus » et »Alien : Covenant », qui ont reçu des critiques mitigées de la part des fans, mais auront un nouvel espoir avec la série »Alien », qui sera exclusif à Hulu.

En raison du statut de développement précoce de la série, une date de sortie et un casting n’ont pas encore été fixés pour la série sans titre Alien. En Amérique latine, il sera diffusé via la plateforme de streaming Star+.