‘Alien’ et le classement de ses films

La franchise de ‘Extraterrestre’ C’est sans aucun doute l’un des fans les plus populaires au monde et chaque nouveau film qui sort est accompagné de ses controverses et de ses points forts.

‘Extraterrestre’ a vu ses débuts grâce à Ridley Scott dans 1979, basé sur un script de Dan O’Bannon, devenant rapidement un chef-d’œuvre de tension qui a redéfini le genre d’horreur dans le science fiction. Pour se souvenir de la saga emblématique, nous présentons chacun des huit films du pire au meilleur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Une mini-série « Alien » serait en développement

La poursuite de ‘Alien vs. Prédateur ‘ a été dirigé par Frères Strausse et reprend l’intrigue là où la bande précédente s’était arrêtée, une fois le navire du Prédateur s’est écrasé dans les bois de Colorado.

Bien que le film ait quelques indications qui pourraient avoir un potentiel pour un meilleur film B, la vérité est qu’il a un esprit très étrange dans le choix des victimes, ciblant ceux qui sont généralement interdits, d’un père. et son fils, même une femme enceinte qui donne naissance à une poignée d’étrangers.

Le film n’ajoute rien de nouveau au genre ou à la saga, avec un scénario médiocre et une cinématographie insignifiante, il ne fait certainement pas partie des meilleurs de la franchise.







Le film révèle ce qu’il vend (action, monstres et sang), de la main d’un réalisateur qui en était conscient et qui n’a pas essayé de créer quelque chose de plus profond, comme c’était le cas. Paul WS Anderson.

Bien qu’il se soit avéré être un film divertissant, ‘Alien Vs. Predator’ C’est l’un des films les plus faibles de la franchise. Le film se sent conçu pour un public à très faible dénominateur et même ses moments de film de série B ils ne deviennent jamais plus qu’un produit insipide dans un emballage sans inspiration.







C’est une cassette qui sonne fantastique sur papier, réalisée par Jean-Pierre Jeunet, à partir d’un script de Joss Whedon, avec photographie de Darius Khondji, Protagonisée par Ron Pearlman Oui Winona ryder à son apogée, en plus de l’apparition de Sigourney Weaver, Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Le film montre des défauts depuis le début en tant que réalisateur le plus connu pour la création, «Amélie», Il n’est pas adapté à la franchise, mais il fait le contraire, ce qui est un pari risqué au début et qui semble ne pas se connecter avec la plupart des fans.

Le film contient des séquences interminables de mauvaises blagues et de gags clichés qui n’explosent pas ce qui aurait pu être un grand film.







Ce film représente une grande polémique parmi les fans de la saga, car il y a deux positions très radicales, celle de ceux qui pensent que c’est l’une des meilleures et celles qui pensent autrement.

Dans ‘Engagement’ on peut voir un brillant Michael Fassbender ajouter une touche philosophique au film, plus nous découvrons qui est le véritable créateur de l’espèce du Extraterrestres cela terrifiera les futurs équipages.







Avec son retour dans la franchise, Ridley Scott a cherché à explorer non seulement l’origine de Extraterrestres, mais des humains, montrant ainsi l’espèce de Los Ingenieros.

En plus de révéler quelques détails sur la recherche humaine de son créateur, ‘Prométhée’ Il a également le récit classique des films précédents, c’est donc la combinaison parfaite entre le passé de la franchise et ce qui allait suivre.







La bande réalisée par David Fincher est l’une des préquelles les plus risquées des dernières décennies et bien que certaines séquences aient été coupées dans leur montage final, ce qui a conduit à Fincher inconnu du film, il reste une tournure intéressante et innovante sur la mythologie de Extraterrestre.

Les défauts les plus importants du film sont peut-être ses faibles ressources de CGICependant, il présente peut-être la dernière série de personnages intelligents de la franchise.







Le deuxième volet de la saga a été réalisé par un James Cameron qui est venu du succès de Terminator, donc dès le départ, c’était déjà assez promis.

Cameron prend le personnage de Ripley Des décennies après avoir dormi dans un lit cryogénique et se réveiller dans le futur pour se rendre compte que sa famille est morte, sa vie est partie et elle fait face à un traumatisme post-traumatique sans fin.

Cameron Cela prouve également que les figurines d’action féminines sont absolument engageantes, les affichant avec intelligence, athlétisme et éthique qui aident à construire l’héritage en tant qu’icône cinématographique de Sigourney Weaver.







La bande qui a tout commencé de la main de Ridley Scott, n’est pas seulement le meilleur film de la franchise, mais il pourrait facilement être parmi les meilleurs du genre du science fiction.

C’est un film impeccable, précis et palpitant avec une horreur biologique et cosmique. La première bande de ‘Extraterrestre’ c’est le test de ce qui peut être accompli lorsqu’un cinéaste talentueux traite le genre avec respect et avec le même savoir-faire et la même intégrité qu’il le ferait dans un drame.

Sans doute, ‘Extraterrestre’ c’était l’émergence d’un repère dans la culture populaire.