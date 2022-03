Alien : derniers détails de la série qui produit FX

in

effet

Avec le créateur de la série Fargo, Noah Hawley, en tant que responsable de tirer les ficelles, le monde créé par Ridley Scott est prêt à ajouter une nouvelle histoire. Il a également été confirmé comment cela se connectera avec les aventures de Ripley.

©IMDBSigourney Weaver, le visage d’Alien.

Toujours sans date de sortie confirmée, l’une des séries les plus attendues viendra de la main de effet et en Amérique latine, il atterrit probablement à travers Étoile+. Il s’agit d’une nouvelle édition de la saga Alien, qui aura cette fois-ci un autre créatif aux commandes : Noé Hawley. Le cinéaste a déjà l’expérience du monde des retournements, comme il l’a démontré avec Fargoune série qui fait honneur au film de les frères coen.

la première de Extraterrestre dépend de ce qui se passera avec la prochaine saison de Fargoque pour Hawley est la priorité et devra être abattu en premier. Cependant, cela ne signifie pas que les détails de cette production d’horreur et de science-fiction qui a déjà laissé un grand nombre de films et même de jeux vidéo en route ne sont pas connus. La dernière de toutes les fictions à voir le jour fut Extraterrestre : Pacteen 2017.

« effet se prépare à offrir au public la première série basée sur l’un des grands classiques de l’horreur de science-fiction de l’histoire « ont-ils dit dès la connexion Journée des investisseurs de Disney en 2020. Le premier aperçu y a été raconté et il avait à voir avec l’idée de transférer l’histoire sur Terre et de la retirer de l’espace. Maintenant, quelques détails supplémentaires sont connus, dont l’un nous permet de déduire comment il se connectera avec le reste des longs métrages.

la série de Extraterrestre sera fixé autour de l’année 2090, ce qui signifie que nous voyagerons à un moment associé à Extraterrestre : Prométhée, qui commence en 2089 avec la découverte d’une carte en Ecosse qui pourrait nous permettre de rencontrer nos créateurs, puis se déplace jusqu’en 2093 où tout commence. Cela signifie que Noé Hawley pouvait dire ce qui se passait pendant cette période sur Terre et comment cela avait été conçu, par exemple, la mission qui a envoyé Ripley (Sigourney Weaver) espacer.

Qu’a dit Noah Hawley à propos de la série ?

Encore assez cryptique, Noé Hawley parlé avec Écuyer et il a anticipé ce que sera le monde qu’il construit. « Il se déroule dans la Terre du futur. En ce moment, je le décris comme Édison contre Westinghouse contre Tesla. Quelqu’un va monopoliser l’électricité. On ne sait toujours pas qui. »dévoilé puis complété : « Dans les films, nous avons ceci Société Weyland-Yutani qui développe clairement une intelligence artificielle. Mais que se passe-t-il si d’autres entreprises cherchent à jeter un regard différent sur l’immortalité, avec des améliorations robotiques ou des téléchargements transhumains ? Laquelle de ces technologies va gagner ? ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂