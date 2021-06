Alien 5 : Révélez l’art conceptuel pour le film que nous ne verrons jamais

Après la sortie de « Prometheus », le réalisateur Neil Blomkamp développait une nouvelle suite de la saga « Alien » sous les ordres de la 20th Century Fox, à laquelle le studio aurait donné le feu vert pour sa production, juste pour que le cinéaste l’admette. . en 2017 qu’il avait été mis en attente et que le projet ne donnait aucune indication de se poursuivre de si tôt.

Malgré ce sombre scénario, l’artiste Geoffroy Thorens aurait réalisé quelques pièces d’art conceptuel que Blomkamp lui-même a partagées sur ses réseaux sociaux. Environ sept images seraient le seul aperçu que nous aurions de la vision du réalisateur dans la saga, jusqu’à présent.

Récemment, de nouveaux aperçus de ce travail ont été révélés grâce à AvP Galaxy, qui a souligné que la page de Thorens sur ArtStation présentait plus d’œuvres d’art conceptuel du film. Tous les détails sur l’intrigue du film n’ont pas encore été révélés, car Blomkamp ne révélerait que quelques indices dans certaines de ses interviews.

L’un des plus gros rebondissements que présentent ces nouvelles images est la présence de Hicks et Newt, décédés au début de « Alien 3 », ce qui signifie que Blomkamp aurait réécrit les événements qui se sont produits dans cet épisode, considéré comme le plus controversé et irrégulier de la franchise jusqu’à présent.

Il y a certaines indications que cette nouvelle histoire aurait présenté un voyage dans le temps, en raison de certains détails révélés sur la fin du film « The Predator » de l’année 2018 dans lequel il a été révélé cette année qu’il était sur le point de présenter Newt et Ripley , et que certaines séquences auraient été tournées sous la direction de Shane Black, bien qu’elles aient finalement été écartées.

Les liens entre les franchises « Alien » et « Predator » n’ont pas été rares ces dernières années, bien que leur avenir sur grand écran semble jusqu’à présent dans les limbes. Actuellement, « Alien » présentera sa propre série pour Hulu.