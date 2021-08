Alien 5 ne s’est pas produit parce que Ridley Scott a vu Chappie ?

District 9 Le film Alien 5 du réalisateur Neill Blomkamp qui aurait pu être sera toujours une occasion manquée aux yeux des fans de la franchise emblématique de science-fiction. Malheureusement, il semble que le projet n’arrivera jamais, et Blomkamp a maintenant blâmé carrément l’une de ses propres créations : Chappie.

« Il est possible que Ridley ait regardé Chappie et il était comme, ce gars ne peut pas faire Alien alors allons-y et passons. «

Alors que le cinéaste a dit cela avec un sourire, il y a un certain sérieux autour de l’idée que le réalisateur légendaire Ridly Scott a vu la réponse à Chappie, le film d’action de science-fiction de Neill Blomkamp en 2015, et a finalement décidé qu’il n’était pas l’homme pour prendre les rênes. Blomkamp’s Extraterrestre 5 a été éclairé par la Fox à un moment donné, le studio confirmant la nouvelle et révélant que le film de Blomkamp serait une suite des quatre originaux Extraterrestre sorties. Alors que Scott avait exprimé son intérêt pour les idées de Blomkamp pour Extraterrestre 5, les choses se sont effondrées lorsque le projet a été annulé en 2015, avec le Chappie réalisateur pensant que cela pourrait être dû à la réaction critique au robot sensible.

Réalisé par Neill Blomkamp et écrit par Blomkamp et Terri Tatchell, Chappie se déroule et se déroule à Johannesburg, et suit un robot policier capturé par des gangsters. Compte tenu de la conscience de soi, le robot, qui s’appelle Chappie, est élevé par les gangsters pour les aider dans des activités criminelles, mais apprend bientôt qu’il doit ressentir et penser par lui-même. Avec Sharlto Copley, Dev Patel, Hugh Jackman, Ninja, Yolandi Visser, Jose Pablo Cantillo et Extraterrestres Sigourney Weaver, Chappie a été mal accueilli par les critiques, qui, tout en trouvant les idées intéressantes, ont critiqué l’approche narrative de Blomkamp.

Bien qu’on ne sache pas si la réponse à Chappie a été un facteur dans l’annulation de Extraterrestre 5, Blomkamp pense certainement que c’est le cas, et les timings s’alignent. Extraterrestre 5 a été annoncé en février, Chappie est sorti en mars, Extraterrestre 5 a été annulé en octobre. C’est certainement une sacrée coïncidence…

Le réalisateur a également évoqué le fait de se sentir mal pour Sigourney Weaver, qui avait fait l’éloge de l’idée de la suite de Blomkamp, ​​ainsi que sa surprise que Fox ait décidé de mettre le projet à la poubelle malgré les commentaires positifs des fans. « Je me sentais aussi mal pour Sigourney parce qu’elle était vraiment dans ce que j’avais proposé », a-t-il déclaré. « Je me suis senti comme [for] le public qui aimait les extraterrestres, il y avait une opportunité de faire un film de plus avec Sigourney d’une manière qui aurait pu satisfaire ce que les gens recherchaient et ce que je pense que je cherchais. »

« Ce qui n’a pas de sens, c’est que j’ai l’impression que c’est ce que le public voulait, donc c’est étrange parce que Fox ne refuserait jamais vraiment d’argent », a ajouté Blomkamp.

Malheureusement, Blomkamp a démenti les rumeurs selon lesquelles Extraterrestre 5 est de retour en disant: « Je suis sûr qu’ils feront de nombreux films avec cette propriété intellectuelle, cela ne m’inclut tout simplement pas », et poursuit en indiquant qu’il ne reviendrait pas sur le projet même si le studio et Ridley Scott le voulait. « Pas après, non non non, il n’y a pas de retour de ça », a-t-il déclaré. « Je ne vais pas travailler sur un film pendant deux ans et me faire retirer le tapis sous moi, puis sortir et boire des bières. C’est exactement pourquoi je ne veux plus jamais faire de propriété intellectuelle basée sur les trucs des autres. «

Malgré l’échec du lancement Extraterrestre 5, Neill Blomkamp reste occupé, le cinéaste ayant récemment sorti l’horreur surnaturelle Démoniaque. Il a également récemment annoncé une suite à son opus magnum de science-fiction, District 9, est maintenant en développement. Pour ce qui est de Extraterrestre, une série télévisée est actuellement en cours de préparation pour FX, avec Noah Hawley et Sir Ridley Scott tous deux impliqués dans le projet. Cela nous vient de The Guardian.

Sujets : Alien 5, Chappie