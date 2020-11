Alicia Vikander jouera dans une série télévisée basée sur Perfect Crime

Le lauréat d’un Oscar pour The Danish Girl, sera également en charge de la production du projet à travers Vicarious Films

Une nouvelle tendance se dessine à la télévision, le fait d’adapter des films du passé, mais épisodiquement en quelque chose de plus qu’un simple remake, une ré-adaptation de la bande pour être racontée d’une autre manière. En ce sens, il y a deux projets qui se démarquent, et qui curieusement tous deux sont Vidéo Amazon Prime, « Inséparable », Le thriller déchirant de David Cronenberg, et «Horizon final», l’un des films de science-fiction les plus cultes, et qui est dirigé par le toujours controversé Paul WS Anderson.

Maintenant, un nouveau projet de ces caractéristiques a été annoncé par Le Hollywood Reporter. Alicia Vikander jouera dans une série télévisée basée sur « Crime parfait », le film bien connu d’Alfred Hitchcock, qui est un suspense classique et l’un des films les plus légendaires de l’acteur. En plus du protagoniste, lauréate d’un Oscar pour « The Danish Girl » produira également la série à travers Films vicariants, sa société de production.

La série sera également produite par MGM, mais il n’a pas encore de date de sortie ou de plate-forme de streaming, mais il faut s’attendre à ce que dans les prochains mois, un service de streaming s’en emparera. Terrence Winter et Michael Mitnick écriront le film, et il convient de noter que le premier a laissé la production de la série HBO Max concentrée sur lui. Département de police de Gotham, et cela est lié à « Le Batman ».

Pour le moment, la structure de cette série n’est pas claire, mais il y a des spéculations avec une mini-série anthologique, vous pouvez finir par avoir alors, au cas où cela fonctionne.

