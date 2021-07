Alicia Vikander espère que Tomb Raider 2 trouvera son chemin, promet que le script arrive bientôt

Pilleur de tombe La star Alicia Vikander espère qu’elle reprendra le rôle de l’aventurière emblématique Lara Croft dans une suite… si les circonstances actuelles le lui permettent. Une suite du redémarrage de 2018 a été poussée et retirée au cours de la dernière année environ, après avoir été éclairée au vert avant d’être retardée indéfiniment, mais Vikander reste positif et a hâte de commencer à lire des scripts pour Tomb Raider 2.

« [Writer/director] Micha [Green] est sur le point de … Un script arrive très bientôt. Elle est extrêmement travailleuse. Et donc, je ne peux rien dire, parce que comme tu l’as dit, [current circumstances] sorte de tout mettre en l’air. Mais oui, je suis ravi de lire des scripts et j’espère que c’est quelque chose que nous trouverons un moyen de faire. »

Tandis que Alicia Vikander garde clairement l’espoir que Tomb Raider 2 finira par décoller, on dirait que c’est loin d’être une chose sûre. La situation mondiale actuelle arrêtant le projet, la suite du jeu vidéo a également eu du mal à trouver un réalisateur, avec Ben Wheatley attaché à une étape avant de s’éloigner du projet. Pas plus tard que l’année dernière, le film a même reçu une date de sortie de mars 2021 avant que MGM ne débranche la prise, retardant Tomb Raider 2 indéfiniment.

À l’heure actuelle, la showrunner de Lovecraft Country, Misha Green, est attachée à la direction du film, avec l’écrivain et le réalisateur depuis qu’il s’est rendu sur les réseaux sociaux pour confirmer qu’elle progressait et révélait même le titre potentiel à être Tomb Raider : Obsidienne. « Encore un long voyage vers la production. Le titre n’est même pas approuvé », a déclaré Green. « Mais le premier jet est terminé ! »

Vikander a joué pour la première fois le célèbre rôle de jeu vidéo en 2018 Pilleur de tombe, qui suit l’actrice dans le rôle de Lara Croft, la fille farouchement courageuse et indépendante d’un aventurier excentrique qui a disparu des années plus tôt. Dans l’espoir de résoudre le mystère de la disparition de son père, Croft se lance dans un voyage périlleux vers sa dernière destination connue, un tombeau légendaire sur une île mythique qui pourrait être quelque part au large des côtes du Japon. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés car Lara doit compter sur son esprit vif, sa foi aveugle et son esprit têtu pour s’aventurer dans l’inconnu et démêler la vérité.

Réalisé par Roar Uthaug avec un scénario de Geneva Robertson-Dworet et Alastair Siddons, le film est basé sur le très populaire Pilleur de tombe séries de jeux vidéo et stars Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu et Kristin Scott Thomas apparaissent dans des rôles de soutien aux côtés d’Alicia Vikander dans le rôle titre.

Alors que le film a reçu un accueil mitigé, beaucoup ont adopté le portrait de Croft par Vikander et espèrent depuis qu’elle aura l’occasion de développer sa performance dans une suite, un sentiment qui est partagé par Vikander elle-même. « Elle est devenue un excellent modèle et j’aime le fait qu’elle ait pu prendre une si grande place en tant que personnage féminin dans le monde du jeu vidéo et au cinéma », a déclaré Vikander en 2018. « Je pense qu’il y a définitivement de la place pour ce personnage d’évoluer, et j’avais l’impression qu’il est sorti en 96, et je pense que cela reflète une femme forte avec le même genre d’essence toujours qu’une femme intelligente, très curieuse, fougueuse et vulnérable. C’est presque comme si elle avait changé en raison de la façon dont la société a changé, elle est devenue plus une femme d’aujourd’hui, de l’époque. »

En attendant la suite Pilleur de tombe mises à jour, Alicia Vikander peut ensuite être vue dans la prochaine aventure fantastique épique Le chevalier vert. Cela nous vient de Comicbook.com.

Sujets : Tomb Raider, Tomb Raider 2