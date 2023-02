Alicia Silverstone réfléchit à la reprise de son personnage Cher pour l’annonce du Super Bowl

Comme le rapporte Variety, Cher Horowitz, le personnage emblématique du classique culte d’Amy Heckerling Désemparésreviendra sur le petit écran pour le Super Bowl de cette année. Alicia Silverstone reprendra le personnage pour une publicité pour Rakuten. En discutant avec Variety, la star a réfléchi sur Désemparésramenant Cher pour le grand jeu, et a révélé comment elle s’était impliquée dans la publicité pour la plateforme d’achat de cash-back en premier lieu.





Le teaser de 15 secondes de la prochaine publicité montre une classe d’étudiants discutant entre eux. Après la sonnerie d’une cloche d’école, l’ensemble payé jaune ionique de Cher apparaît alors que le personnage marche dans l’allée des bureaux tenant des sacs à provisions chacun à la main. Lorsque Cher de Silverstone atteint le devant de la classe, elle se retourne et regarde la caméra alors que « Alright » de Supergrass commence à jouer. « Ne dérange pas, » dit-elle. « Votre fille est de retour. »

Alicia Silverstone a pensé que l’idée de la publicité de Rakuten était « vraiment intelligente »

Tout en discutant avec Variety, Silverstone a révélé comment elle s’était impliquée dans la publicité du Super Bowl. Elle a dit : « Rakuten m’a proposé cette idée, et j’ai pensé que c’était vraiment intelligent. Quand je pense à Cher et à la façon dont elle est la plus historique des accros du shopping au cinéma, l’idée qu’elle pourrait utiliser cette application de reconnaissance est le plus grand hack jamais, récupérer de l’argent sur tous vos achats. J’ai l’impression qu’elle voudrait que tout le monde le sache.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait eu la moindre idée du succès Désemparés deviendrait, a déclaré l’acteur, « Je n’ai pas fait de films en pensant qu’ils feraient bien ou pas. Je n’en avais aucune idée; je jouais juste parce que j’aimais ça. Mais ensuite, il est très vite devenu clair que ça prenait le dessus . »

Quant à son personnage emblématique, Silverstone est à peu près sûre que les habitudes d’achat actuelles de Cher auraient changé avec le temps. Elle a déclaré: « Cher, à la fin du film, évolue vraiment. Elle a toujours de la compassion, mais elle s’éveille vraiment à ce qui compte. Je pense qu’elle achèterait le vraiment éco[-friendly]des vêtements sans cruauté envers les animaux. »

La star a également parlé de la vague de redémarrages des années 90 et a partagé ses réflexions sur la tentative de ramener des films et des émissions pour adolescents bien-aimés. Silverstone a déclaré: « Amy Heckerling n’a jamais voulu faire » Clueless 2 « . On lui a demandé tellement de fois et elle a juste refusé. Elle avait juste l’impression qu’il y avait de la magie dans ce que nous faisions. Alors je ne sais pas pourquoi ni comment ça marche… Vous pouvez avoir le casting le plus incroyable, le scénario le plus incroyable, le plus incroyable. réalisateur et ces films ne marchent toujours pas parfois. Alors quand c’est le cas, c’est vraiment spécial. »

La publicité de 30 secondes de Silverstone pour Rakuten sera diffusée le dimanche 12 février lors du match de championnat entre les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City.