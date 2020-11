Alicia Parr porte un bikini à coupe minuscule sur la plage

Alicia Parr a laissé peu de place à l’imagination lorsqu’elle a opté pour un maillot de bain deux pièces maigre tout en étant suspendue à la plage. Le mannequin avait l’air relaxant alors qu’elle posait pour la photo sensuelle d’Instagram.

Alicia a profité d’un peu de soleil alors qu’elle portait un bikini à coupe blanche. Le haut comportait un décolleté plongeant bas et affichant son ample décolleté, ainsi que de fines bretelles qui faisaient ressortir ses bras et ses épaules musclés.

Le bas de bikini assorti a été tiré haut sur ses hanches courbes et a donné aux fans un aperçu de son butin sinueux et de ses longues jambes maigres dans le processus. Son ventre plat et ses abdos sculptés étaient également visibles. Elle a ajouté une grosse montre en or à son poignet pour compléter le style.

Alicia s’est assise sur une plage de sable blanc pour la photo. Elle avait les deux genoux pliés et une main posée sur le sol derrière elle. Son autre main se leva pour toucher ses cheveux alors qu’elle inclinait la tête et portait une expression torride sur son visage.

À l’arrière-plan de la photo, on pouvait voir un mur blanc, ainsi que du feuillage vert. Dans la légende, Alicia a jailli sur l’une de ses collations préférées.

Ses longs cheveux noirs étaient séparés au centre. Les serrures étaient conçues en mèches droites et élégantes qui pendaient dans son dos.

Les 522000 abonnés d’Alicia ont rapidement montré leur amour pour le message en cliquant sur le bouton J’aime plus de 7100 fois au cours des 11 premières heures suivant sa mise en ligne sur la plate-forme. Ses admirateurs ont également afflué vers la section des commentaires pour laisser plus de 110 messages sur la photo pendant cette période.

«Vous avez toujours l’air si incroyable et vous pouvez retirer toutes les couleurs. Vous avez un corps qui a été fait pour être en maillot de bain pour de vrai », a déclaré un disciple.

« Wow votre magnifique magnifique, quelle silhouette », a déclaré un autre.

«Tellement beau avec une photo incroyable», a écrit un troisième utilisateur.

«Je suis amoureux de votre look», lit-on dans un quatrième commentaire.

Le mannequin ne semble pas avoir de scrupules à montrer son physique impeccable dans ses téléchargements en ligne. Elle est devenue connue pour ses looks racés tels que les maillots de bain, les leggings serrés et les hauts pour adolescents.

Comme indiqué précédemment par L’Inquisitr, Alicia a récemment piqué l’intérêt de ses followers lorsqu’elle a posé dans un bikini string vert tout en profitant d’une baignade. Ce cliché a également été un succès auprès de ses fans. Il a enregistré plus de 12 000 likes et plus de 220 commentaires à ce jour.