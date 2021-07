Alice in Borderland Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que nous savons jusqu’à présent

– Publicité –



Alice In Borderland est la modification énorme de Netflix du Hara Aso série de mangas du même nom, et il encapsule presque tous les grands concepts dystopiques. Alice in Borderland a été un drame fantastique à succès et figure sur la liste des 10 meilleurs de Netflix.

Alice in Borderland est l’un des principaux Netflix montre, avec une note IMDb de 7,7. Haro Asomo l’a créé comme une série japonaise de thriller de science-fiction. L’émission a été diffusée sur Netflix à partir de décembre 2020. Elle a reçu des critiques positives. L’intrigue incroyable, les perspectives à couper le souffle et les effets visuels étonnants ont tous été mis en évidence par les producteurs.

Après avoir regardé la première saison, les téléspectateurs attendaient la seconde avec impatience. La bonne nouvelle est que la saison 2 d’Alice In Borderland a été officiellement confirmée et que nous avons toutes les informations dont vous avez besoin.

Alice à Borderland Saison 2 : Date de sortie

Sur la base de délais réalistes permettant des retards, «Alice in Borderland 2» pourrait être achevé au second semestre 2021. La date de sortie pourrait être fixée au premier trimestre 2022.

Alice dans Borderland Saison 2 sur Netflix

La deuxième saison a été renouvelée. Cela indique la date de sortie possible à la fin. Les rumeurs d’œufs de Pâques vus à la fin de la première saison indiquent la date de sortie possible de la saison 2. Comme les fans connaissent maintenant la date de renouvellement de la 2e saison, il est temps de remettre en question la date de sortie. La deuxième saison devrait continuer la série comme elle l’était dans la première. Il sera également disponible sur Netflix.

Netflix Asia a publié la bande-annonce de la série après la conclusion de la 1ère saison, qui a eu lieu le 24 décembre 2020. La deuxième saison est actuellement en sous-dépassement. La première saison a obtenu une note de 83% sur Rotten Tomatoes. Il a également reçu 7,7 notes sur IMDB. Pour la deuxième saison, les producteurs s’attendent à de fortes cotes d’écoute.

Oeufs de Pâques : 2e saison d’Alice à Borderland

Romaji est la traduction japonaise des noms de la série. Cela permet une compréhension facile par ceux qui ne connaissent pas le japonais. Le personnage principal « Arisu » est en fait « Alice ».