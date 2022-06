‘Alice in Borderland’ : Netflix dévoile les premières images de sa deuxième saison

La deuxième saison de »Alice au pays des frontières » est sur le point d’arriver, avec Netflix dévoilant les trois premières photos officielles des personnages principaux de la série, Ryohei Arisu, joué par Kento Yamazakiet Yuzuha Usahi, joué par Tai Tsuchiyaalors qu’ils continuent leur lutte pour survivre.

Basé sur le manga du même nom créé par haro aso Publiée entre 2010 et 2016, la série » Alice in Borderland » est un thriller et un drame de science-fiction japonais qui a été créé en décembre 2020. La production a été reçue avec de bonnes critiques par les téléspectateurs, en raison de ses superbes visuels et de ses scènes pleines de violence. . La saison 1 se composait de huit épisodes d’une durée d’environ une heure.

Cela pourrait aussi vous intéresser : 1899, série Netflix des créateurs de Dark : intrigue, bande-annonce et avant-première

Dirigée par Shinsuke Sato, »Alice in Borderland » met en vedette Yamakazi et Tsuchiya dans le rôle d’Arisu et Usagi, qui se retrouvent piégés dans un Tokyo abandonné où ils doivent jouer à une série de jeux dangereux. Chaque jeu, ainsi que sa difficulté, est déterminé en jouant aux cartes. En remportant les jeux, les joueurs obtiennent ce qu’on appelle des « visas », mais si leurs visas expirent, les joueurs meurent via de mystérieux lasers rouges tirés du ciel.

C’était en 2021 lorsque Netflix a annoncé que la deuxième saison arriverait dans son catalogue en 2022, incorporant le casting à Keïta Machida comme Daikichi Karube et Sho Aoyagi comme Aguni Morizono. La saison 1 s’est terminée par un grand moment culminant, laissant tous les fans voulant en savoir plus sur l’histoire.

Vous pourriez également être intéressé par: Mercredi, série Los Locos Addams Netflix: distribution complète et intrigue

En plus de « Alice in Borderland », Netflix prévoit d’adapter une autre série de mangas d’Aso, « Zom 100 : Bucket List of the Dead », en un film d’action en direct. L’histoire sera la vedette Eiji Akaso dans le rôle d’Akira Tendo, un jeune de 24 ans sans passion dont le monde est bouleversé lorsqu’une apocalypse zombie le dévaste soudainement.

Vous pouvez actuellement regarder la première saison de « Alice in Borderland » entièrement sur Netflix, et bien que sa saison 2 n’ait pas encore de date de sortie, on sait qu’elle arrivera fin 2022.