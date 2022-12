« Alice in Borderland » aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

Après une longue attente, la deuxième saison de « Alice in Borderland » Il n’a été créé sur Netflix que le 22 décembre 2022.mais les fans de la série à suspense basée sur le manga du même nom de Haro Aso et d’autres utilisateurs de la populaire plateforme de streaming réclament déjà un troisième opus.

Dans les huit premiers épisodes, Arisu, un fanatique de jeux vidéo, et ses deux amis apparaissent dans une réalité parallèle de Tokyo, où ils doivent surmonter une série de jeux sadiques pour rester en vie. Au péril de leur vie, ils vont tenter de percer les mystères d’un univers machiavélique.

Dans la deuxième saison de « Alice au pays des frontières», les jeux sont de plus en plus meurtriers, et Tokyo est devenu plus sauvage et cruel. Arisu pourra-t-il retourner dans le monde réel ? Et s’il le fait, cela vaudra-t-il tout ce qu’il a perdu ? Ensuite, Y aura-t-il un troisième épisode ?

« ALICE IN BORDERLAND », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série japonaisemais d’après ce qui a été vu dans le dernier chapitre, il est possible que les aventures d’Arisu et des autres joueurs se poursuivent dans une nouvelle fournée d’épisodes.

De plus, étant donné que la fiction est basée sur un manga qui compte 18 volumes et 87 chapitres, il y a suffisamment de matériel original disponible pour une autre saison. Alors qu’adviendra-t-il des survivants dans un troisième volet de la série réalisée par Shinsuke Sato ?

À la fin de la deuxième saison de « Alice in Borderland »les concurrents doivent survivre à trois tours de croquet, mais avant de pouvoir avancer, ils doivent accepter l’invitation de la reine à prendre le thé.

Bien qu’Arisu et son équipe parviennent à vaincre tous leurs adversaires, à survivre aux différentes épreuves et à réaliser ce à quoi ils aspirent depuis la première saison, l’apparition d’une dernière lettre semble indiquer que leur victoire n’est pas réelle. Devront-ils passer plus de tests?

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réponse de ses utilisateurs et, sur la base de ces chiffres, déterminer l’avenir d’une série.

Qu’adviendra-t-il d’Usagi et d’Arisu dans la troisième saison de « Alice in Borderland » ? (Photo : Netflix)

ÉPISODES DE LA SAISON 2 DE « ALICE IN BORDERLAND »

Épisode 1 . Arisu, Usagi, Kuina et Chishiya sont au croisement de Shibuya depuis plus d’une heure en attendant le départ de la prochaine étape, mais rien ne semble se passer.

épisode 2 . Maintenant que le roi de trèfle a été révélé dans toute sa splendeur, le jeu commence enfin. À la surprise d'Arisu, les choses se passent plutôt bien.

Épisode 3 . A quelques minutes de la fin du match, les résultats de chaque équipe ne semblent pas changer. Arisu s'approche de Kyuma pour lui serrer la main.

Épisode 4 . Il reste peu de joueurs et Chishiya est le seul sans partenaire. Le prochain tour pourrait être le dernier du match.

Épisode 5 . Aguni n'a qu'un seul objectif en tête : trouver et tuer le roi des épées. Arisu et un étudiant déterminé nommé Akane Heiya le rejoignent.

Épisode 6 . Usagi devra convaincre les joueurs cyniques de l'équipe de Queen pour changer d'avis. À la Cour suprême, Chishiya rencontre le roi des diamants.

Épisode 7 . Au milieu d'un croisement envahi par Shibuya, Niragi défie Arisu et Chishiya dans un match mortel. Mais alors, le roi des épées apparaît.

. Au milieu d’un croisement envahi par Shibuya, Niragi défie Arisu et Chishiya dans un match mortel. Mais alors, le roi des épées apparaît. Épisode 8. Dans le dernier match, les concurrents doivent survivre à trois tours de croquet. Mais avant qu’ils ne puissent avancer, la reine les invite à prendre le thé.

Nijirou Murakami joue Shuntarou Chishiya de la première saison de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER LA SAISON 2 DE « ALICE IN BORDERLAND » ?

Alice au pays des frontières 2 Il est disponible dans le catalogue en ligne du Plateforme de streaming Netflix à partir du 22 décembre 2022. À partir de ce jour, vous ne pourrez profiter de la fiction qu’avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.

La première saison de « Alice in Borderland » est également disponible sur Netflix.

L’acteur japonais Yamashita Tomohisa joue Ginji Kyūma, le roi des trèfles dans « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « ALICE IN BORDERLAND 3 »

Kento Yamazaki dans le rôle de Ryohei Arisu

Tao Tsuchiya dans le rôle de Yuzuha Usagi

Nijiro Murakami dans le rôle de Shuntaro Chishiya

Ayaka Miyoshi dans le rôle d’Ann Rizuna

Dori Sakurada comme Suguru Niragi

Aya Asahina comme Hikari Kuina

Shô Aoyagi dans le rôle d’Aguni Morizono

Riisa Naka dans le rôle de Mira Kano

Yuri Tsunematsu comme Heiya

Hayato Isomura en tant que groupe

Katsuya Maiguma comme Yaba

Affiche officielle de la deuxième saison de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

FICHE TECHNIQUE « ALICE IN BORDERLAND »

Titre original : « 今際の国のアリス » (« Alice in Borderland » en anglais)

Année de sortie : 2020 (Saison 1)

Pays : Japon

Langue originale : japonais

Genre : Science-fiction, drame et suspense

Réalisé par : Shinsuke Sato

Scénario : Yasuko Kuramitsu, Shinsuke Sato, Yoshiki Watabe

D’après le manga de Haro Aso

Musique : Yutaka Yamada

Photographie : Taro Kawazu

Montage : Tsuyoshi Imai et Shoukichi Kaneda

Entreprise : Robot Communications inc.

Distributeur : Netflix

Nombre de saisons : 2

Nombre d’épisodes : 16

Durée par épisode : 41-52 minutes

Chishiya est l’un des méchants complexes de « Alice in Borderland » (Photo : Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 D’ALICE IN BORDERLAND ?

Après la dernière victoire des survivants, Mira meurt et les survivants ont deux options : accepter ou refuser leur résidence permanente dans ce monde. Arisu, Usagi, Kuina, Chishiya, Aguni, Heiya et Niragi déclinent l’offre, tandis que Banda et Yaba l’acceptent. Cela signifie-t-il qu’ils deviendront les prochains réalisateurs du jeu ?

Ceux qui ont refusé la résidence se réveillent dans un hôpital avec diverses blessures dues à l’impact d’une météorite sur la terre. Ni l’un ni l’autre ne se souvient de quoi que ce soit des jeux, c’est-à-dire qu’ils ne se connaissent pas. Néanmoins, il ressent un lien particulier. Bien qu’il semble que les jeux effrayants soient terminés, dans la dernière scène, la carte Joker est montrée. Cela signifie-t-il que le jeu n’est pas encore terminé ? Sont-ils toujours piégés dans ce monde ? Que sont devenus ceux qui sont restés ? Survivront-ils à leurs blessures ?