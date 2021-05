Alice Cooper vend aux enchères son tableau d’Andy Warhol

Le travail d’Andy Warhol, malgré ses nombreux détracteurs, a marqué un avant et un après dans l’évolution de l’art moderne, de sorte que la découverte soudaine d’une pièce originale par le plasticien controversé serait un événement vraiment heureux, sans importer le forme étrange dont il est issu.

C’est le cas d’Alice Cooper, qui après avoir oublié pendant des années qu’il était propriétaire d’un tableau de Warhol, le chanteur de hard rock a décidé de le mettre en vente dans le cadre d’une vente aux enchères qui se tiendra en octobre prochain à Scottsdale en Arizona.

Avec une valorisation comprise entre 2 et 4 millions de dollars, Alice Cooper a expliqué (via NME) comment elle a redécouvert le tableau: « Cette sérigraphie m’est venue pendant quelques années folles et j’avais complètement oublié que je l’avais même. » Étant un cadeau d’une ex-petite amie, le musicien aurait gardé la pièce dans un entrepôt pendant près de 50 ans.

Le tableau en question s’intitule « Little Electric Chair » et fait partie de « Death And Disaster », une série produite par Andy Warhol entre 1964 et 1965. La pièce est basée sur une photographie de la chambre de la mort de la prison de Sing Sing à Ossining , New York.

Alice Cooper a souligné qu’il y a quelques années, elle discutait avec l’acteur maintenant décédé Dennis Hopper, qui lui a dit qu’il vendait des pièces originales de Warhol, quand à ce moment il s’est souvenu qu’il en possédait lui-même une, ce qui l’a amené à entreprendre sa recherche du tableau, qu’il a trouvé en parfait état.

Je veux dire, j’étais dans une sorte de capsule temporelle, ce que je pense qu’Andy aurait adoré faire parce qu’il aimait les capsules temporelles en tant qu’œuvres d’art à part entière.

Cooper a envisagé la possibilité de simplement l’afficher, mais parce qu’il avait oublié sa possession, il a décidé de le remettre au monde et d’en faire profiter quelqu’un d’autre. La galerie Larsen organisera la vente de l’œuvre dans le cadre de sa vente aux enchères d’automne.